Скалони: «Если бы это зависело от меня, люди приходили бы бесплатно на матчи сборной Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о высоких ценах на билеты отборочного турнира чемпионат мира-2026 против Эквадора.

«Мне пришлось купить 9 билетов. Конечно, я заплатил за них. Я потратил около 900 тысяч аргентинских песо (около 2,5 тысячи долларов), но я не тот, кто устанавливает цены. Если бы это зависело от меня, люди приходили бы бесплатно», — цитирует ESPN Скалони.

Матч Аргентина — Эквадор состоится в пятницу, 8 сентября. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.