Федерико Вальверде: «Всегда восхищался игрой Видаля»

Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде рассказал, что думает об игре полузащитника сборной Чили Артуро Видаля.

«Я давно восхищаюсь им. Для меня он один из лучших игроков в Южной Америке и в мире. Старался следить за его игрой, когда смотрел футбол по телевизору, мне хотелось многое у него перенять», — заявил на пресс-конференции хавбек «Реала».

9 сентября Уругвай примет Чили в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Начало — в 2.00 мск.