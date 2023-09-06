Скалони ответил, сыграет ли Месси на чемпионате мира 2026 года

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предположил, сыграет ли форвард национальной команды Лионель Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Мы не можем сейчас говорить о том, что будет через 3 года. Для футбола это будет здорово, но я не могу сказать, будет ли Месси там в 2026 году, и я даже не знаю, буду ли там я. Также нужно еще учесть и тот факт, что мы еще не прошли квалификацию на чемпионат мира», — приводит Sportskeeda слова Скалони.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 2022 году. В финале мирового первенства аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.

8 сентября сборная Аргентины проведет матч против Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2026, а 12 числа сыграет с Боливией.