Глава AFA заявил, что Месси запросто может сыграть на ЧМ-2026

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа хочет видеть нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Да, я могу представить Месси на ЧМ-2026, и мне бы хотелось, чтобы он там сыграл. С его данными он запросто сможет сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Он будет играть на той позиции, на которой захочет, потому что действительно на это способен. Все будет зависеть от того, чего он хочет, но, конечно, я об этом мечтаю», — приводит слова Тапиа Mundo Deportivo.

В финале ЧМ-2022 аргентинцы переиграли Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Также он был признан лучшим игроком турнира.