России чаще везет при жеребьевках стыков. Но однажды фарт закончился Марибором

Вспоминаем, насколько удачлива наша сборная.

В пятницу состоится жеребьевка стыковых матчей за право попасть в финальный турнир ЧМ-2022. Формат плей-офф претерпел серьезные изменения, и вместо привычного двухматчевого противостояния по схеме «дома — в гостях» пройдет мини-турнир. 12 сборных, в числе которых и Россия, разобьют на три подгруппы — внутри каждой состоятся полуфиналы и финал из одного матча, победитель которого получит путевку в Катар. Команды разбиты на «сеяные» и «несеяные» — «сеяные» сыграют полуфиналы на своем поле. Кто будет хозяином в финале, определит жеребьевка.

Многое в этой схеме завязано на везении — например, будешь ты играть решающий матч дома или в гостях. Сетка тоже может быть разной. Например, для сборной России есть «путь жизни»: Северная Македония в полуфинале и победитель пары Шотландия — Чехия в финале. А может быть и «путь смерти»: Польша с Робертом Левандовски в полуфинале и Италия или Португалия в финале, к тому же в гостях.

Как Россия играла в стыках за право попасть на чемпионат мира или Европы, все более или менее помнят. Дебют Джиджи Буффона в составе сборной Италии на заснеженном стадионе «Динамо», легендарный выкрик Вадима Евсеева в Кардиффе, ну и Марибор-2009. То есть просто не было никогда. Но сейчас, когда от жеребьевки зависит реально много, интересно вспомнить, насколько Россия везучая сборная именно в этом компоненте.

ЧМ-1998. Тотальное невезение

Мундиаль во Франции был первым, в котором принимали участие 32 команды. От Европы туда отбирались 14 сборных. Схема была такой: девять групп, победители и лучшая сборная среди занявших вторые места квалифицируются напрямую, остальные восемь играют стыки.

Сначала России повезло со жребием. В ту пору рейтинг нашей национальной команды был очень неплох (перед Евро-1996 мы даже занимали 3-е место в рейтинге ФИФА), и при жеребьевке группового турнира мы были в первой корзине. В соперники выпали Болгария, Израиль, Кипр и Люксембург. Но случилась ничья на Кипре (1:1) и поражение от болгар в Софии (0:1), когда, согласно ушедшей в массовое сознание легенде, чешский судья Вацлав Крондл не назначил в ворота хозяев пять пенальти. Команда Бориса Игнатьева отправилась в стыки.

В рейтинге сборных, занявших вторые места, Россия была четвертой, а целиком он выглядел так:

1. Шотландия — 13 очков, разность мячей — 8-2*

2. Италия — 12, 5-0

3. Бельгия — 12, 11-11

4. Россия — 11, 12-5

5. Хорватия — 11, 11-8

6. Югославия — 11, 7-5

7. Ирландия — 8, 8-8

8. Украина — 8, 5-5

9. Венгрия — 6, 4-7

* Напрямую попала в финальный турнир.

Если бы, как это принято сейчас, сборные делили на «сеяных» и «несеяных», то Россия оказалась бы в числе первых и получила бы в соперники кого-то из четверки: Югославия, Ирландия, Украина, Венгрия. Всерьез опасаться стоило бы только первых с Михайловичем, Юговичем, Станковичем, Савичевичем, Миятовичем и прочими звездами великого поколения 1990-х.

Но жеребьевка была открытой, без всяких корзин и «посева». Выпасть мог кто угодно, и России достался наихудший вариант из возможных — Италия. Другие пары были такими: Хорватия — Украина, Ирландия — Бельгия и Югославия — Венгрия. На мундиаль отобрались хорваты, занявшие в итоге 3-е место, бельгийцы и югославы.

А сборная СССР/России пропустила первый большой турнир начиная с ЧЕ-1984.

Евро-2004. Жребий, который всем понравился

Схема отбора на ЧЕ-2004 была следующей: 10 отборочных групп, победители квалифицируются напрямую; сборные, ставшие вторыми, играют стыки.

При жеребьевке группового турнира Россия была во второй корзине — чтобы попасть в первую, вытеснив оттуда Турцию, не хватило одной сотой балла в рейтинге УЕФА. В соперники выпали Ирландия, Швейцария, Албания и Грузия. Начали бодро, закатив по четыре гола ирландцам (4:2) и албанцам (4:1). Правда, потом случились поражения от Грузии (0:1) и той же Албании (1:3). В середине отбора Валерия Газзаева сменил Георгий Ярцев, а у Дмитрия Булыкина случилась лучшая осень в карьере с хет-триком Швейцарии (4:1). Россия заскочила на второе место в группе, а могла даже стать первой, если бы в последнем туре Ирландия не проиграла швейцарцам.

Вместе с нами в стыки попали Словения, Норвегия, Нидерланды, Латвия, Шотландия, Испания, Турция, Хорватия и Уэльс. Снова, как и в плей-офф перед ЧМ-1998, не было ни корзин, ни «посева» — открытая жеребьевка, где мог достаться любой соперник. Но на этот раз все сложилось удачнее — получилось избежать встречи с Испанией и Голландией, а также с крепкой Хорватией, где еще не подросло поколение Модрича, но были ребята вроде братьев Ковачей, Срны, Олича, Шимича, Класнича. Опасались и бронзового призера ЧМ-2002 Турции.

Доставшийся Уэльс во время жеребьевки отборочного турнира был в четвертой корзине — из тех, кто попал в стыки, ниже рейтинг был только у Латвии. Такой жребий воспринимался как подарок. На следующий день номер «СЭ» вышел с заголовком «С Уэльсом нас!».

«К тому времени возможными соперниками сборной России могли быть уже только Испания, Норвегия и Уэльс. И вот явный вздох облегчения в нашем шестом ряду. Уэльс!» — говорилось в репортаже с жеребьевки.

А ставший главным героем стыков Евсеев признавался: «Еще накануне жеребьевки я сказал в интервью, что хотел бы сыграть с Уэльсом. С нетерпением жду встречи с Райаном Гиггзом и его командой».

Кстати, так желанная всеми Латвия в итоге вынесла Турцию (1:0, 2:2) и отобралась на Евро-2004, после которого творец прибалтийского чуда Александр Старков отправился в «Спартак».

ЧМ-2010. Самый желанный соперник

Схема отбора на ЧМ-2010 была такой: девять победителей отборочных групп квалифицировались на мундиаль напрямую, а восемь лучших сборных из числа занявших вторые места играли стыки.

Во время жеребьевки отборочного турнира Россия была во второй корзине, в соперники выпали Германия, Финляндия, Уэльс, Азербайджан и Лихтенштейн. После Евро-2008 сборная была на пике популярности, парни Гуса Хиддинка хорошо пободались с Германией, хоть и проиграли в обоих матчах (1:2, 0:1), а второе место в группе досталось без всяких проблем. Более того, в сводном рейтинге команд, ставших вторыми, Россия была лучшей.

В стыки еще попали Греция, Украина, Франция, Словения, Босния, Португалия и Ирландия. На этот раз при жеребьевке команды разбивались на корзины и делились на «сеяных» и «несеяных» — критерием был рейтинг ФИФА. Не обошлось без скандала. Изначально в ФИФА дали понять, что жеребьевка будет открытой, а когда отборочный турнир завершился, в международной федерации заявили о «посеве». Критики утверждали, что чиновники специально ждали окончания квалификации и, увидев, что в стыки попали Франция и Португалия, поменяли правила, не желая, чтобы топ-сборные встречались между собой.

Россия в рейтинге ФИФА занимала высокое 12-е место и была в числе «сеяных». Потенциальные соперники — Украина (22), Ирландия (34), Босния (42) и Словения (49). Настроения были такими, что не мы должны думать о соперниках, а они бояться нас. «Играть с Россией никто не хочет» — один из заголовков в «СЭ» в день жеребьевки.

Реакция на доставшуюся Словению была соответствующей. «Дружному реву, который раздался вчера в 16.09 по московскому времени в отделе футбола «СЭ», позавидовали бы иные российские стадионы. Cекундой ранее полузащитник сборной ЮАР и английского «Эвертона» Стивен Пинар протянул ответственному работнику ФИФА шар, который определял соперника сборной Греции в стыковых матчах. И в момент, когда нервы были натянуты до предела, прозвучало заветное слово: «Украина». Уф-ф...Это означало, что из двух остававшихся вариантов — Украина или Словения — нам достались представители бывшей Югославии. Как ни крути, Словения с ее куда более скромным составом (показательно, что рядовой хавбек «Томи» Радосавлевич там игрок основы) и малоизвестным за пределами своей страны тренером Кеком выглядела для нас предпочтительнее всех», — писал обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

Он, правда, тут же призывал избегать недооценки соперника и так далее в том же духе. Закончилось же все в итоге тем, что слово «Марибор» стало в российском футболе нарицательным, а наше сильнейшее поколение в XXI веке, находившееся в прайме, так и не сыграло на чемпионате мира.