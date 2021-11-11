В национальной команде их не было почти полтора года.

Сегодня сборная России проведет первый из двух решающих матчей отбора на чемпионат мира. Встреча с Кипром станет для нашей команды уже четвертой за последние три года.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Прошлый официальный матч с киприотами, который состоялся в марте 1997 года, наверняка запомнил Валерий Карпин — после той игры он вместе с Александром Мостовым перестал вызываться в сборную.

«СЭ» вспоминает, как это было.

Россия боролась за выход на ЧМ-1998. Ничья с Кипром сильно усложнила задачу

Матчем с Кипром сборная России начинала квалификацию чемпионата мира. В первой игре при Борисе Игнатьеве, который в июле 1996-го сменил Олега Романцева (он подал в отставку после провала на Евро, где Россия заняла последнее место в группе, набрав одно очко), наша команда уверенно разобралась с киприотами — 4:0. Забили Колыванов, Бесчастных и Никифоров, оформивший дубль.

После Россия неожиданно оступилась в Израиле (1:1) и обыграла на выезде Люксембург (снова 4:0). Главный конкурент нашей команды за прямую путевку на ЧМ — Болгария — одержал две победы в трех матчах. Борьба за выход из группы с первого места была в самом разгаре.

В марте 1997-го сборная встречалась с Кипром в гостях. Конечно, все помнили про домашнюю победу и ждали нечто похожего и в Паралимни. Но все пошло не по плану.

После разгрома в Москве сборная Кипра играла гораздо надежнее. На перерыв ушли при 0:0, а в середине второго тайма хозяева открыли счет. Станислав Черчесов ошибся на выходе при угловом, и Синиша Гогич вывел Кипр вперед. На 80-й минуте Россия отыгралась благодаря голу Симутенкова — и это оказался максимум, на который могла рассчитывать команда Игнатьева.

«Поражение со счетом 1:1» — с таким заголовком на следующий день вышел «СЭ». После матча тренер заявил, что недоволен игрой, а состав сборной ждут изменения.

Карпин считал, что Игнатьев ничего не решал в сборной

Крайними оказались Мостовой и Карпин — через месяц их не оказалось в заявке на матч с Люксембургом. Других изменений в составе сборной не произошло.

Мостовой был уверен: он перестал вызываться из-за промаха в концовке матча с Кипром, когда пробил в дальний угол с рикошетом от газона, но немного не рассчитал. «Мяч попал в кочку, — объяснял Мостовой «СЭ». — Мне потом очень долго припоминали тот эпизод: многие считали, что я специально промахнулся, хотя я тысячу раз объяснял, в чем было дело».

На повторе видно, что мяч действительно изменил траекторию из-за поля, — но про невызов Мостового звучали разные версии. Одна из них — Игнатьев якобы мстит игроку. Тренер избегал прямого ответа на вопрос о решении по Александру. А вот Карпин, по словам Игнатьева, от сборной отказался сам.

Игрок считал иначе.

«Колосков (президент РФС. — Прим. «СЭ») дал приказ меня не вызывать, — заявил позднее Карпин. — Я в этом уверен на сто процентов, поскольку сам Игнатьев постоянно говорил: «Мы на тебя рассчитываем». По-моему, только главный тренер должен решать, кого приглашать на сбор».

Игнатьев даже спустя много лет отказался комментировать версию Карпина: «Об этом уже столько раз писали... Как и к Дзюбе сейчас пристали: не хочет его в сборной видеть Карпин — значит, он ему не нужен. Говорить надо о том, что мы должны были тогда обыгрывать Кипр. Сыграли вничью, хотя были сильнее. Но это — лишь на бумаге. Все всегда решается на поле».

Мостовой и Карпин вернулись в сборную уже при другом тренере

Без двух важнейших игроков сборная России не пробилась на чемпионат мира. Судьи прибили нашу команду в решающем матче с Болгарией (0:1), а в стыках сильнее оказались итальянцы (1:1, 0:1).

Игнатьев, несмотря на провал, сохранил пост тренера сборной. Но ненадолго: уже через полгода он подал в отставку после серии неудачных результатов. На смену Игнатьеву пришел Анатолий Бышовец, а вместе с ним в сборную вернулись Мостовой и Карпин — спустя почти полтора года после матча с Кипром.

«Честно говоря, все эти закулисные игры велись около сборной всегда, — признался недавно Мостовой. — Они и сейчас идут. Мы с Карпиным тогда являлись одними из лучших игроков страны, но нас просто не вызывали. Стало понятно, что при этом тренерском штабе ничего не изменится. В итоге сборная не попала на чемпионат мира, хотя все могло пойти по-другому».