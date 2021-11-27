Разбираем соперников России в стыках: реально ли пройти Польшу, а после Швецию или Чехию
Определились соперники сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022: сначала команда Валерия Карпина сыграет с Польшей, а в случае прохода дальше встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
Польша
Путь в стыковые матчи
Польская сборная была «посеяна» во второй корзине перед жеребьевкой отборочного турнира. Второй она и завершила групповой этап. В целом поляки добились того, чего и должны были: с нынешней Англией бороться сложно, хотя они и пытались. В Лондоне сборная Польши уступила 1:2, пропустив второй мяч в концовке, а в Варшаве вырвала ничью в добавленное время (забил динамовец Шиманьски).
Тренер
У поляков, как у сборной России, тренер пришел только в 2021 году. В январе португалец Паулу Соуза был назначен на пост, и с ним же поляки прошли весь групповой турнир отбора ЧМ-2022, а также Евро-2020. На чемпионате Европы поляки набрали всего одно очко, причем в гостях с Испанией. А вот в двух матчах на нейтральном поле (со Швецией и Словакией) сборная Польши уступила. Важная деталь — эти две игры проводились в Санкт-Петербурге.
Соузе 51 год, он никогда не считался топ-тренером. Работал в Англии, Венгрии, Израиле, Швейцарии, Франции, Италии и даже в Китае. Сборная Польши — первая национальная команда для него. Тренерские достижения не очень впечатляют: пара Кубков в Венгрии, а также победы в чемпионате Израиля с тель-авивским «Маккаби» и в чемпионате Швейцарии с «Базелем».
Стоит добавить, что осенью появились слухи о возможном назначении в сборную Польши Станислава Черчесова. Поэтому вероятность отставки Соузы все еще существует.
Звезды
Безусловно, Роберт Левандовски затмевает собой весь состав сборной Польши. Один из сильнейших центрфорвардов века и один из главных претендентов на «Золотой мяч» в отборочном цикле забил восемь мячей, шесть из которых — Андорре и Сан-Марино. Левандовски 33 года, но для сборной Польши он остается главной звездой и капитаном.
Звезд второго эшелона у поляков тоже достаточно: полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски, вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны, центрфорвард Аркадиуш Милик, натурализованный англичанин Мэтти Кэш и, конечно же, наш знакомый Гжегож Крыховяк.
Тактика
У Польши есть проблемы с обороной — достаточно сказать, что в отборочном турнире она пропускала и от Андорры, и от Сан-Марино. На Евро у команды Соузы тоже статистика слабая: шесть пропущенных мячей в трех матчах. Это ни для кого не новость: и сам португалец это понимал, когда приходил в январе, поэтому переключил схему с 4-2-3-1 на 3-5-2. В большинстве матчей 2021 года Польша играла именно в три центральных защитника, хотя с Россией в июньской товарищеской игре тестировала 4-4-2.
Швеция
Путь в стыковые матчи
Тренер и звезды
59-летний Янне Андерссон руководит сборной Швеции уже больше пяти лет. За это время он вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира в России и в 1/8 финала Евро-2020. Весной этого года Андерссон вернул в сборную Златана Ибрагимовича, однако форвард «Милана» после возвращения за национальную команду не забивал. Другие звезды — Александер Исак («Реал Сосьедад»), Деян Кулушевски («Ювентус»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»).
История встреч с Россией
11 матчей: 2 победы России, 5 побед Швеции, 4 ничьи.
Чехия
Путь в стыковые матчи
Тренер и звезды
Вся жизнь 60-летнего Ярослава Шилгавы связана с Чехией: он всегда играл внутри страны и тренировал. С 2018 года, когда чехи не попали на чемпионат мира, Шилгавы возглавил свою сборную. Он вывел ее на Евро-2020, где чехи стали одним из главных открытий: команда выбила в 1/8 финала сборную Нидерландов, а в следующем раунде уступила Дании 1:2.
Одним из двух лучших бомбардиров Евро стал форвард сборной Чехии Патрик Шик. Нападающий «Байера» — одна из главных звезд национальной команды, хотя последние матчи он пропустил из-за тяжелой травмы. Еще три звезды сборной играют в «Вест Хэме» — Томаш Соучек, Владимир Цоуфал и экс-спартаковец Алекс Крал.
История встреч с Россией
4 матча: 2 победы России, 1 победа Чехии, 1 ничья.
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