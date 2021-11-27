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Разбираем соперников России в стыках: реально ли пройти Польшу, а после Швецию или Чехию

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 01:30
Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович, Алекс Крал. Путь в стыковые матчи. История встреч с Россией. Путь в стыковые матчи. Путь в стыковые матчи. Ориентировочный состав. Ориентировочный состав. Ориентировочный состав.
Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович, Алекс Крал.
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«СЭ» оценивает результаты жеребьевки.

Определились соперники сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022: сначала команда Валерия Карпина сыграет с Польшей, а в случае прохода дальше встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Польша

Путь в стыковые матчи

Польская сборная была «посеяна» во второй корзине перед жеребьевкой отборочного турнира. Второй она и завершила групповой этап. В целом поляки добились того, чего и должны были: с нынешней Англией бороться сложно, хотя они и пытались. В Лондоне сборная Польши уступила 1:2, пропустив второй мяч в концовке, а в Варшаве вырвала ничью в добавленное время (забил динамовец Шиманьски).

Путь в стыковые матчи.
Путь в стыковые матчи.

Футболисты сборной России. Россия избежала пути жизни и пути смерти. Но не избежала встречи с Левандовски и Ибрагимовичем

Тренер

У поляков, как у сборной России, тренер пришел только в 2021 году. В январе португалец Паулу Соуза был назначен на пост, и с ним же поляки прошли весь групповой турнир отбора ЧМ-2022, а также Евро-2020. На чемпионате Европы поляки набрали всего одно очко, причем в гостях с Испанией. А вот в двух матчах на нейтральном поле (со Швецией и Словакией) сборная Польши уступила. Важная деталь — эти две игры проводились в Санкт-Петербурге.

Соузе 51 год, он никогда не считался топ-тренером. Работал в Англии, Венгрии, Израиле, Швейцарии, Франции, Италии и даже в Китае. Сборная Польши — первая национальная команда для него. Тренерские достижения не очень впечатляют: пара Кубков в Венгрии, а также победы в чемпионате Израиля с тель-авивским «Маккаби» и в чемпионате Швейцарии с «Базелем».

Стоит добавить, что осенью появились слухи о возможном назначении в сборную Польши Станислава Черчесова. Поэтому вероятность отставки Соузы все еще существует.

История встреч с Россией.
История встреч с Россией.
Роберт Левандовски. «Левандовски — это не Месси и не Роналду. Мы играем дома — это преимущество». Мостовой — о России в стыковых матчах

Звезды

Безусловно, Роберт Левандовски затмевает собой весь состав сборной Польши. Один из сильнейших центрфорвардов века и один из главных претендентов на «Золотой мяч» в отборочном цикле забил восемь мячей, шесть из которых — Андорре и Сан-Марино. Левандовски 33 года, но для сборной Польши он остается главной звездой и капитаном.

Звезд второго эшелона у поляков тоже достаточно: полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски, вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны, центрфорвард Аркадиуш Милик, натурализованный англичанин Мэтти Кэш и, конечно же, наш знакомый Гжегож Крыховяк.

Ориентировочный состав.
Ориентировочный состав.

Тактика

У Польши есть проблемы с обороной — достаточно сказать, что в отборочном турнире она пропускала и от Андорры, и от Сан-Марино. На Евро у команды Соузы тоже статистика слабая: шесть пропущенных мячей в трех матчах. Это ни для кого не новость: и сам португалец это понимал, когда приходил в январе, поэтому переключил схему с 4-2-3-1 на 3-5-2. В большинстве матчей 2021 года Польша играла именно в три центральных защитника, хотя с Россией в июньской товарищеской игре тестировала 4-4-2.

Швеция

Путь в стыковые матчи

Путь в стыковые матчи.
Путь в стыковые матчи.
Сергей Игнашевич и&nbsp;Роберт Левандовски в&nbsp;матче России и&nbsp;Польши на&nbsp;Евро-2012 в&nbsp;Варшаве. Путь России на ЧМ-2022: матч с Польшей и без Италии с Португалией

Тренер и звезды

59-летний Янне Андерссон руководит сборной Швеции уже больше пяти лет. За это время он вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира в России и в 1/8 финала Евро-2020. Весной этого года Андерссон вернул в сборную Златана Ибрагимовича, однако форвард «Милана» после возвращения за национальную команду не забивал. Другие звезды — Александер Исак («Реал Сосьедад»), Деян Кулушевски («Ювентус»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»).

История встреч с Россией

11 матчей: 2 победы России, 5 побед Швеции, 4 ничьи.

Ориентировочный состав.
Ориентировочный состав.

Чехия

Путь в стыковые матчи

Путь в стыковые матчи.
Путь в стыковые матчи.
ЧМ-2022: европейский отбор. Жеребьевка стыков ЧМ-2022: соперник России — Польша, Италия или Португалия точно не попадут в Катар вместе. Онлайн

Тренер и звезды

Вся жизнь 60-летнего Ярослава Шилгавы связана с Чехией: он всегда играл внутри страны и тренировал. С 2018 года, когда чехи не попали на чемпионат мира, Шилгавы возглавил свою сборную. Он вывел ее на Евро-2020, где чехи стали одним из главных открытий: команда выбила в 1/8 финала сборную Нидерландов, а в следующем раунде уступила Дании 1:2.

Одним из двух лучших бомбардиров Евро стал форвард сборной Чехии Патрик Шик. Нападающий «Байера» — одна из главных звезд национальной команды, хотя последние матчи он пропустил из-за тяжелой травмы. Еще три звезды сборной играют в «Вест Хэме» — Томаш Соучек, Владимир Цоуфал и экс-спартаковец Алекс Крал.

История встреч с Россией

4 матча: 2 победы России, 1 победа Чехии, 1 ничья.

Ориентировочный состав.
Ориентировочный состав.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты