Путь России на ЧМ-2022: матч с Польшей и без Италии с Португалией
В Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 в Европе. Сборная России сыграет с Польшей, а в случае успеха в полуфинале поспорит за путевку в Катар со Швецией или Чехией.
Жеребьевка
12 команд — претендентов на три оставшихся путевки в Катар были разделены на «сеяных» и «несеяных» в зависимости от результатов отборочного турнира.
В ходе жеребьевки сначала шесть «сеяных» распределили по трем путям (группам), затем назвали их соперников по полуфиналам, после чего определили хозяев трех финалов.
Сборная России не могла оказаться в одной четверке с Украиной по решению УЕФА и ФИФА.
Формат
Стыковые матчи ЧМ-2022 в Европе впервые пройдут в виде чистого плей-офф: полуфиналы и финалы — из одного матча.
Россияне попали на путь B вместе со Швецией. Перед ними из «сеяных» в одну четверку ушли Шотландия и Уэльс.
Италия и Португалия попали на третий путь. Одна из этих топ-сборных точно не попадет в Катар.
ЧМ-2022, стыковые матчи: пары
Путь А
Шотландия — Украина
Уэльс — Австрия
Путь B
Россия — Польша
Швеция — Чехия
Путь С
Италия — Македония
Португалия — Турция
Хозяева финалов — победители пар Уэльс — Австрия, Россия — Польша и Португалия — Турция.
ЧМ-2022: даты игр
Матчи плей-офф пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
Где сыграет Россия
Сборная может принять соперников в Москве в «Лужниках». Возможная альтернатива — южные города, в том числе Краснодар или Ростов-на-Дону, а также под крышей «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге.
Такие варианты назвал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Окончательное решение по выбору арены или арен для мартовских матчей еще не принято.
Первая реакция
Сборная России в соцсетях поприветствовала сборную Польши. И отдельно — ее топ-снайпера. «Роберт, ждем», — написал аккаунт национальной команды с обращением к Левандовски.
Роберт @lewy_official, ждём ?— Сборная России (@TeamRussia) November 26, 2021
Комментатор Георгий Черданцев ждет Россию в Катаре. Соцсети переживают, что прогноз снова не сбудется.
Отличный жребий! Два матча дома! Все в Катар!!! ?? ?? ??— Cherdantsev (@cherdantsev) November 26, 2021
«Могло быть чуть хуже или лучше, но это все на бумаге. За четыре месяца и у нас, и у соперников может многое поменяться», — сказал Карпин в телефонном включении после жеребьевки.
Методология
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