Путь России на ЧМ-2022: матч с Польшей и без Италии с Португалией

Сборная проведет дополнительный отбор в Катар на своем поле.

В Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 в Европе. Сборная России сыграет с Польшей, а в случае успеха в полуфинале поспорит за путевку в Катар со Швецией или Чехией.

Жеребьевка

12 команд — претендентов на три оставшихся путевки в Катар были разделены на «сеяных» и «несеяных» в зависимости от результатов отборочного турнира.

В ходе жеребьевки сначала шесть «сеяных» распределили по трем путям (группам), затем назвали их соперников по полуфиналам, после чего определили хозяев трех финалов.

Сборная России не могла оказаться в одной четверке с Украиной по решению УЕФА и ФИФА.

Формат

Стыковые матчи ЧМ-2022 в Европе впервые пройдут в виде чистого плей-офф: полуфиналы и финалы — из одного матча.

Россияне попали на путь B вместе со Швецией. Перед ними из «сеяных» в одну четверку ушли Шотландия и Уэльс.

Италия и Португалия попали на третий путь. Одна из этих топ-сборных точно не попадет в Катар.

ЧМ-2022, стыковые матчи: пары

Путь А

Шотландия — Украина

Уэльс — Австрия

Путь B

Россия — Польша

Швеция — Чехия

Путь С

Италия — Македония

Португалия — Турция

Хозяева финалов — победители пар Уэльс — Австрия, Россия — Польша и Португалия — Турция.

ЧМ-2022: даты игр

Матчи плей-офф пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.

Где сыграет Россия

Сборная может принять соперников в Москве в «Лужниках». Возможная альтернатива — южные города, в том числе Краснодар или Ростов-на-Дону, а также под крышей «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге.

Такие варианты назвал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Окончательное решение по выбору арены или арен для мартовских матчей еще не принято.

Первая реакция

Сборная России в соцсетях поприветствовала сборную Польши. И отдельно — ее топ-снайпера. «Роберт, ждем», — написал аккаунт национальной команды с обращением к Левандовски.

Комментатор Георгий Черданцев ждет Россию в Катаре. Соцсети переживают, что прогноз снова не сбудется.

Отличный жребий! Два матча дома! Все в Катар!!! ?? ?? ?? — Cherdantsev (@cherdantsev) November 26, 2021

«Могло быть чуть хуже или лучше, но это все на бумаге. За четыре месяца и у нас, и у соперников может многое поменяться», — сказал Карпин в телефонном включении после жеребьевки.