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Путь России на ЧМ-2022: матч с Польшей и без Италии с Португалией

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 19:45
Сергей Игнашевич и Роберт Левандовски в матче России и Польши на Евро-2012 в Варшаве. Фото Аоександр Федоров, «СЭ» Сергей Игнашевич и Роберт Левандовски в матче России и Швеции на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Игнашевич и Роберт Левандовски в матче России и Польши на Евро-2012 в Варшаве. Фото Аоександр Федоров, «СЭ»
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Сборная проведет дополнительный отбор в Катар на своем поле.

В Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 в Европе. Сборная России сыграет с Польшей, а в случае успеха в полуфинале поспорит за путевку в Катар со Швецией или Чехией.

ЧМ-2022: европейский отбор. Жеребьевка стыков ЧМ-2022: соперник России — Польша, Италия или Португалия точно не попадут в Катар вместе. Live!

Жеребьевка

12 команд — претендентов на три оставшихся путевки в Катар были разделены на «сеяных» и «несеяных» в зависимости от результатов отборочного турнира.

В ходе жеребьевки сначала шесть «сеяных» распределили по трем путям (группам), затем назвали их соперников по полуфиналам, после чего определили хозяев трех финалов.

Сборная России не могла оказаться в одной четверке с Украиной по решению УЕФА и ФИФА.

Формат

Стыковые матчи ЧМ-2022 в Европе впервые пройдут в виде чистого плей-офф: полуфиналы и финалы — из одного матча.

Россияне попали на путь B вместе со Швецией. Перед ними из «сеяных» в одну четверку ушли Шотландия и Уэльс.

Италия и Португалия попали на третий путь. Одна из этих топ-сборных точно не попадет в Катар.

ЧМ-2022, стыковые матчи: пары

Путь А

Шотландия — Украина

Уэльс — Австрия

Путь B

Россия — Польша

Швеция — Чехия

Путь С

Италия — Македония

Португалия — Турция

Хозяева финалов — победители пар Уэльс — Австрия, Россия — Польша и Португалия — Турция.

ЧМ-2022: даты игр

Матчи плей-офф пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.

Жеребьевка для сборной России. России чаще везет при жеребьевках стыков. Но однажды фарт закончился Марибором

Где сыграет Россия

Сборная может принять соперников в Москве в «Лужниках». Возможная альтернатива — южные города, в том числе Краснодар или Ростов-на-Дону, а также под крышей «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге.

Такие варианты назвал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Окончательное решение по выбору арены или арен для мартовских матчей еще не принято.

Первая реакция

Сборная России в соцсетях поприветствовала сборную Польши. И отдельно — ее топ-снайпера. «Роберт, ждем», — написал аккаунт национальной команды с обращением к Левандовски.

Комментатор Георгий Черданцев ждет Россию в Катаре. Соцсети переживают, что прогноз снова не сбудется.

«Могло быть чуть хуже или лучше, но это все на бумаге. За четыре месяца и у нас, и у соперников может многое поменяться», — сказал Карпин в телефонном включении после жеребьевки.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты