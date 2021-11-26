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«Если игрокам дадут по миллиарду за выход на чемпионат мира, я буду не против». Карпин — о жеребьевке стыков и встрече с Черчесовым

Авторы:

Артем Бухаев
Артем Калинин
Севастиан Терлецкий
Сегодня, 22:10
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России рассказал, реально ли пробиться в Катар.

В швейцарском Цюрихе 26 ноября прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022. Сборной России в первом раунде досталась Польша, а в случае победы наша команда встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Узнав соперников, главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов — о подготовительных сборах, психологии и общении с Черчесовым.

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У Польши достаточно игроков высокого уровня, готовых доставить нам неприятности

— Можно ли оценивать игру со сборной Польши как реванш за хорватов?

— Игру не надо воспринимать как реванш, это шанс попасть в Катар. Наверное, Польша сравнима с Хорватией по уровню футболистов и игры, но посмотрим, что будет через четыре месяца — в каком состоянии мы, их игроки. Будем спокойно готовиться, изучать.

— Как сдержать Роберта Левандовского?

— Сдерживать надо не одного игрока, а сборную Польши. Как и с Хорватией, у Польши достаточно футболистов высокого уровня, готовых доставить нам неприятности.

— Будете ли вы менять психологическую подготовку игроков к большим матчам, учитывая опыт с Хорватией?

— Понятно, что будем. А что конкретно — рассказывать не стану. Все расскажу футболистам.

— Что нужно сделать с командой, если она не пройдет соперников, которые попались в нашем пуле? Поменять руководство РФС, тренера, игроков...

— Сразу скажу, что, может, на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее. Но Польша — удачный жребий? Я так не считаю. Это не самый плохой, но и не самый хороший жребий. Уровень команды Польши сопоставим с уровнем Хорватии в какой-то степени. Поэтому говорить, что нам повезло, не стоит. Поменять руководство РФС и главного тренера можно. Поменять футболистов — вряд ли. Имеем то, что есть на данный момент.

— Верите, что Россия может играть в смелый футбол против Польши?

— Одной моей веры мало, видимо, это да. Но это можно будет сделать. Футболисты на это способны, я так считаю.

— Что должно произойти, чтобы сборная России прошла Польшу?

— Для начала, вселяет уверенность матч с Хорватией. Это опыт, плохой или хороший — не важно, надо двигаться дальше.

— Какие соперники после Польши для нас являются равными?

— Мы будем готовиться ко всем командам. После первого стыка не будет времени. Все будет изучено еще до сборов. Шведов и чехов надо изучать заранее. Наши аналитики этим займутся.

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После сборной Хорватии в команде довольных нет

— Какие будут премиальные у сборной России в случае победы в стыковых матчах? Может ли какой-то меценат проспонсировать игроков?

— Если кто-то хочет, я не против. Меценат, например, даст миллиард -все окей. Мы все это уже обговаривали. Дай мне хоть миллиард, я сейчас не обыграю сборную Польши как футболист. Так бы всем и давали по миллиарду — и каждый становился бы чемпионом мира. К сожалению, это спорт.

— Вы определились, какое количество игроков вызовете на сбор? И как учтете дисквалификации Федора Смолова и Александра Головина?

— Это будет примерно через 4 месяца... Не знаю пока, сколько вызову. Не думаю, что больше 27 человек. И думать сейчас, кем заменить... Посмотрим, кто в каком состоянии подойдет к стыкам.

— Вы говорили, что после поражения в Хорватии уже общались с игроками. Спустя время говорили с ними?

— По телефону с некоторыми общался. Понятно, что до конца нашего чемпионата еще будем общаться, будем видеться со многими. По-разному каждый воспринял это поражение. Довольных нет. Ребята отходят или отошли. Начались матчи клубов — жизнь продолжается. Это нормально. Ровно та же история была у меня после Украины в 1999-м. Первое время играть в футбол не хотелось, но начались матчи, тренировки...Общаешься с партнерами — и вкатываешься в рутину.

— Извлекут ли игроки сборной России урок после матча с Хорватией?

— Очень на это надеюсь.

— Кудряшов сказал, что в Сплите не хватило лидера. Вы согласны с этим?

— Футболисты сами все понимают, причем не хуже меня. Я не считаю, что в каждой линии должен быть лидер. По моему мнению, все должны быть лидерами. Надо поменять менталитет. Но придумать я могу все что угодно, а вотбудет ли это работать — вопрос. После Польши станет понятно.

Сергей Игнашевич и&nbsp;Роберт Левандовски в&nbsp;матче России и&nbsp;Польши на&nbsp;Евро-2012 в&nbsp;Варшаве. Путь России на ЧМ-2022: матч с Польшей и без Италии с Португалией

Благодарю клубы РПЛ, которые пошли на перенос тура

— Нравится ли вам новый формат стыковых матчей?

— Ну, формат какой есть, такой и есть — мы тут ничего не можем поменять.

— Какой стадион рассматривается как домашний для стыков?

— Рассматривается несколько арен. И Санкт Петербург, и «Лужники», и южные города. Пока конкретики нет, время есть. Рассмотрим все варианты. Благодарю все клубы РПЛ, которые пошли на перенос тура. Гарантий, конечно, я дать не могу, но это нам точно поможет лучше подготовиться.

— С чем связан выбор «Лужников»?

— «Лужники» — это один из вариантов. Мы говорили про многие стадионы. В Санкт-Петербурге за четыре месяца можно восстановить поле.

— Ваше официальное место жительство — это Ростов. Хотели бы, чтобы сборная России сыграла в вашем городе?

— Давайте так, «Ростов-Арена» рассматривается как один из вариантов. Но выбор будет зависеть от многих факторов: логистика, климат, а не только от моего проживания.

— Будут ли товарищеские игры перед стыковыми матчами?

— Я бы с удовольствием провел товарищеский матч с Италией.

ЧМ-2022: европейский отбор. Жеребьевка стыков ЧМ-2022: соперник России — Польша, Италия или Португалия точно не попадут в Катар вместе. Онлайн

Никакого отдыха после двух туров у футболистов не будет

— Хотели бы вы провести сбор в январе-феврале, как это сделает Италия? Какие задачи на нем могли бы выполнить?

— Хотелось бы.Лично мне хотелось бы. Уже благодарил клубы за перенос тура. Если было бы возможно провести такой сбор — было бы отлично. Какие задачи? Естественно, подготовка к матчу со сборной Польши. Заложить что-то в феврале, чтобы легче было вспомнить в марте.

— Вы понимаете, где будет проводиться февральский сбор? Возможен ли он в Белеке?

— Я общался с Дюковым, но я с ним не на связи каждый день. А вот с Алаевым — да. Разные варианты рассматриваем, где провести сбор — есть Турция, есть Сочи. Представители нашей команды вылетят на места и будут определять, где условия лучше. Наверное, в феврале условия в Турции будут получше. На следующей неделе, вроде, уже вылетают на просмотр.

— Вы хотите получить паузу на отдых из-за переноса тура?

— Двухнедельного сбора не получится. Команда соберется около 15 числа, в лучшем случае. А зачем им отдых? После двух туров? Не будет никакого отдыха.

— Хватит ли времени между последним туром РПЛ и стыковым матчем?

— Иногда и нескольких месяцев не хватает. Перенос поможет — сто процентов, но это не гарантия успеха.

2013 год. Станислав Черчесов и&nbsp;Валерий Карпин. «Если Карпин попросит совета, то я всегда открыт. Буду помогать не конкретному тренеру, а сборной России». Интервью Станислава Черчесова

У меня нет запрета на общение со Станиславом Черчесовым

— Имеет ли смысл обратиться к Станиславу Черчесову по польскому футболу?

— Возможно, почему нет? Как вариант, да. У меня нет никакого запрета на общение с ним.

— Будете говорить с Черчесовым о силе сборной России или о сборной Польши? Вас бодрит ситуация, что Черчесов может возглавить поляков?

— Меня вообще ничего не бодрит. Меня бодрит сборная Польши. Если разговор с Черчесовым состоится, тогда и посмотрим, о чем он будет.

— Вы ему позвоните, или он?

— Не знаю. Может, мы увидимся на стадионе где-нибудь и договоримся о встрече. Рассматриваете такой вариант?

— Как вы будете подводить итоги года в РФС? В какой форме отчет?

— Пока никто никуда меня не звал. Еще не в курсе.

— Как часто вы разговариваете с Дюковым?

— Мы пообщались сразу после матча в Хорватии. О чем еще потом было общаться? О возможном уходе... Ничего страшного не происходило. Чего разговаривать?

— Почему вы сегодня пришли ко всем журналистами, а не в «Коммент.Шоу»?

— Потому что произошла жеребьевка. Сегодня общаюсь со всеми желающими, как и после Хорватии. Я был на пресс-конференции, вас там не было. Надо будет провести «Коммент.Шоу» — проведем. Рассчитывайте на это.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты