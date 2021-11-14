Черенков, Тихонов, Аршавин никогда не играли на чемпионате мира. А вы, парни, от него в одном матче. Не упустите шанс жизни!

Игорь Рабинер — перед матчем Хорватия — Россия.

«Рост ов» — «Урал» и игры разума от Карпина

Предматчевая пресс-конференция Валерия Карпина в Сплите. Главного тренера сборной России спрашивают о том, самый ли важный это будет матч в его карьере. Он отвечает: мол, конечно, нет. Может, еще такой и предстоит, но пока самый важный — «Ростов» — «Урал» за непопадание в стыки РПЛ. Да и вообще более важных (тут он явно воспользовался тем, что в вопросе не было произнесено прилагательное «тренерской») лично у него уже было 20-30.

Тут главное — вовремя перевести взгляд на Георгия Джикию, который сидит рядом с главным тренером и сегодня, судя по всему, первым при Карпине второй раз наденет капитанскую повязку. В момент упоминания матча «Ростов» — «Урал» Джикия на мгновение усмехается и тут же резко опускает голову вниз. Только бы самому громко не рассмеяться и не сделать свою реакцию заметной для журналистов. Секунд 15 ему потребовалось для того, чтобы справиться с мимикой и вновь поднять глаза на окружающих.

В главные дни зачастую самое важное — наблюдать за нюансами. Глядя на Джикию, вдруг осознаешь, что для них-то, для Георгия и его партнеров, всё это и говорилось. И подчеркнуто просторечная, понятная футболистам лексика — «на фиг», «дебилы» (по поводу того, что сравнение с «Ростов» — «Урал» ему в случае плохого результата припомнят), — и все прочее. Одни игроки посмотрят на видео сами, другим перескажет капитан. Резюме будет — вернее, уже есть — такое: «Во Георгич жжет! Что нам-то тогда психовать!»

Накануне матча действительно сумасшедшей важности для каждого из футболистов сборной России Карпин, как может, пытается снять напряжение с игроков, перевести его на себя. И ведь эти игры разума уже работают — в том смысле, что все сейчас только «Ростов» — «Урал» и обсуждают, обо всем остальном забыли. Хотя, казалось бы, сколько есть более актуальных тем.

Всё это совершенно не означает, что сам Карпин спокоен и невозмутим. Опять же, обратим внимание на нюансы: посмотрите, что происходило с его руками в течение всей пресс-конференции. Как он беспрерывно крутил кольцо, как едва не оставил на столе пару-тройку пальцев. Тут и психологом-то особо быть не надо, чтобы все понять. Но это и нормально. Напротив, было бы странно, если бы главному тренеру правда всё было по барабану.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Не надо глупостей и завиральных теорий: иметь шанс на ничью — это отлично

С 2009 года, когда Карпин начал тренировать, он многое узнал и прошел — борьбу за золото и выживание в национальном первенстве, группу Лиги чемпионов, плей-офф Лиги Европы. Не только РПЛ, причем один топ-клуб и один середняк, но и вторые по счету дивизионы России и Испании. Кстати, когда я спросил его пару месяцев назад, какие моменты заставили его по-другому взглянуть на тренерскую профессию, он мгновенно ответил — работа в «Мальорке» и «Армавире». Потому что тогда он понял, что футболисты могут быть совсем другими, чем в том же «Спартаке», и с ними тоже надо уметь что-то сделать.

Этот опыт накопился, теперь к нему присоединилась сборная страны. Но когда «Ростов» играет с «Уралом», давление — прежде всего внутреннее, идущее от самого себя. О важности той игры знали только болельщики двух этих команд, уважаемых, но не самых, прямо скажем, популярных в России. Каждая деталь состава не обсуждалась круглыми сутками на национальных спортивных телеканалах и в других федеральных СМИ; никому в голову бы не пришло докапываться до мельчайших причин смены медицинского и административного штабов команды и роли в этом главного тренера.

С этим, впрочем, Карпин сталкивался в «Спартаке» на раннем этапе тренерской карьеры — и теперь за счет опыта, вероятно, лучше к этому готов. И все же ТАКОГО матча у него еще не бывало. Именно как у тренера; Украину он на пресс-конференции упомянул не зря. Тогда действительно, как в картах, было «ол-ин»: выиграли — вышли напрямую на Евро-2000, сыграли вничью или проиграли — если Франция не отдаст очки Исландии, до свидания. Последнее и получилось — вы помните, каким душераздирающим образом.

Но одно дело — проходить это как игроку, пусть даже одному из лидеров команды и автору гола, который перестал быть победным в самой развязке, и другое — главному тренеру. Ох как Карпин понимает сейчас, что чувствовал тогда, в октябре 1999-го, перед матчем с Украиной, Олег Романцев...

Только бы ему не пришлось ощущать то же самое после.

Разница в том, что тогда Россию не устраивала ничья — а сейчас нам ее хватит. Но ведь ее хватало бы:

1) тому же Романцеву в группе ЧМ-2002 против Бельгии;

2) Гусу Хиддинку в стыках ЧМ-2010 в Мариборе;

3) Дику Адвокату в группе Евро-2012 против Греции;

4) Станиславу Черчесову в группе Евро-2020 против Дании.

Во всех четырех случаях, при четырех разных тренерах, наша сборная проигрывала.

И это вовсе не значит, что нам противопоказано иметь опцию в виде возможности сыграть вничью. Потому что у нас не было такой опции, а надо было только побеждать:

1) при Анатолии Бышовце в последнем матче группового турнира Евро-1992 с Шотландией;

2) при Юрии Семине в решающем отборочном матче ЧМ-2006 в Словакии;

3) при Фабио Капелло в заключительной встрече в группе ЧМ-2014 с Алжиром;

4) при Леониде Слуцком в третьей игре группы Евро-2016 с Уэльсом.

И в этих случаях мы тоже проигрывали. Поэтому не надо завиральных теорий. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Элементарно математически — лучше иметь возможность сыграть вничью, чем не иметь ее. А как мы сыграем — от этой опции психологически зависеть никак не будет.

Будет же — только от того, что мы покажем на поле.

В таких матчах надо умирать на поле, а не просто «стараться»

С таким соперником, как Хорватия, где уровень большинства футболистов объективно выше нашего (даже нынешний, а не у финалистов ЧМ-2018, когда она была вдвое сильнее), надо не просто «стараться».

Надо умирать на поле. Бросаться по двое под каждый опасный мяч, делать всё и даже больше, чтобы до ворот Матвея Сафонова он долетал сдутым.

Не делать дурацких ошибок. Не трястись — собственно, для этого Карпин, как игрок, через всё это сто раз прошедший, и говорит на пресс-конференции про «Ростов» — «Урал», заведомо снижая уровень пафоса и переводя разговор в понятную и успокоительную для этих людей систему координат.

И не забывать при всем при том, что это — игра, а суть любой игры — в том, чтобы получать удовольствие.

Такое, как, например, сборная России на Евро-2008, команда Хиддинка, получала во время матчей со Швецией и Голландией, тоже не последних в этом мире команд. В одной играл Златан Ибрагимович, в другой — Рууд ван Нистелрой и Уэсли Снайдер, и обе были нашей командой не просто побеждены по результату, а переиграны.

А на ЧМ-2018, при Черчесове, было очень близко к тому, чтобы переиграли, пусть не так убедительно, и великолепную тогда Хорватию. Более сильную, и намного, чем сейчас. С Ракитичем, Маджукичем и Ребичем, которых теперь нет; с Модричем, который есть, но на три с лишним года старше...

Меня до сих пор гложет страшная досада, что после лучшего нашего матча на домашнем чемпионате мира сборная России его покинула. Не сомневаюсь, что еще более сильные чувства испытывают в связи с этим игравшие тогда в стартовом составе Головин, Кудряшов, Зобнин, вышедший на замену Смолов и Ерохин, оставшийся в запасе Миранчук. И что Смолову настал момент расквитаться за всё то, через что он тогда прошел.

Да, на «Полюде» в Сплите сделать это будет невероятно сложно. И можно представить, каково там придется тому же Сафонову. Но уже не одно видео изнутри сборной с его диалогами с Виталием Кафановым (поразительная открытость, кстати!) дает понять, что один из главных плюсов Матвея — он слышит, что ему говорят и чему учат, а не живет в своем мире. Поэтому-то Сафонов, не приглашенный тренером вратарей на сентябрьский сбор, в дальнейшем его убедил до такой степени, что стал основным голкипером.

При том, как ему в Хорватии придется несладко, я почему-то верю, что он не дрогнет. Другое дело, что не всё зависит от вратаря.

Всё зависит от того, как сыграет команда в целом. Как она будет едина, сплочена, насколько будет осознавать, сколько на кону.

Дав повязку Джикии, Карпин показал, что наигрался в коллективное капитанство — по крайней мере пока. Лично я против него ничего не имел. Не раз уже говорил: хорошо всё, что работает. А это — работало.

Но в такой момент седьмого капитана, видимо, было уже не найти. И случилось самое напрашивавшееся решение.

В Сплите Карпин-тренер может подняться на новый «несгораемый» уровень. Опуститься — нет

Карпин как тренер и Джикия как капитан должны напомнить опытным игрокам и втолковать более молодым, что очень многим вообще не выпадает шанса сыграть на мировом первенстве. Это у самого Валерия Георгиевича было два чемпионата мира — а вот, допустим, у Андрея Аршавина их не было вовсе. У Аршавина, лучшего футболиста России XXI века!

И у Федора Черенкова, кумира № 1 спартаковских болельщиков. И у его наследника в этом качестве Андрея Тихонова. И у рекордсмена как по игрокам, так и по голам среди россиян в серии А Игоря Колыванова. И у Василия Кулькова, который в матчах «Спартака» с «Наполи» закрывал Диего Марадону. И у очень многих других.

Парни, цените тот шанс, который вам сейчас выпал!

Вполне возможно, сегодня будет решаться дальнейшая тренерская судьба Карпина.

Он очень популярен, дерзок, ироничен, свободен в суждениях, его образ блестяще «заходит» современному болельщику. Он выиграл пять из шести отведенных ему матчей отборочного цикла при одной ничьей, команда пропустила в них всего один мяч. Никто в сборной так не начинал.

Но на стадионе «Полюд» ему нужно сделать следующий шаг — что-то выиграть, чего-то добиться. Пока в его послужном списке есть два серебра чемпионата России и четвертьфинал Лиги Европы. Но первые — это все-таки не золото, а последний, с отличными проходами «Базеля» и «Аякса», закончился 3:10 от «Порту».

Попадание на мировое первенство — и есть это «что-то». Да, это не трофей, но если, допустим, сравнить это достижение с выигрышем Кубка России, вы же всё понимаете, сколько на кону тут и сколько — там.

Когда в начале сентября Карпин с той же Хорватии, только дома, начинал свой отрезок отборочного цикла ЧМ-2022, вряд ли кому-то могло прийти в голову, что перед заключительным матчем сборная России будет единолично лидировать. Тут, впрочем, и в другую крайность не надо бросаться — это был далеко не вариант, допустим, отбора к Евро-2016, когда Леониду Слуцкому после Фабио Капелло надо было выбираться из больших неприятностей. Сейчас сборная после трех матчей делила первое место с хорватами, и отставка Станислава Черчесова была связана с плохим Евро, неудачной пресс-конференцией после него, но точно не со стартом квалификации чемпионата мира в Катаре.

И когда я читаю или слышу о «великолепной атмосфере», о теплых отношениях Карпина с игроками и т. д., в том числе в их интервью, — всегда вспоминаю, как за полгода-год до печально знаменитого «Письма четырнадцати» в 1993 году его инициаторы Игорь Шалимов и Сергей Кирьяков во всех интервью рассказывали, как им приятно работать с демократом Садыриным на контрасте — нет, не с диктатором, конечно, но с не позволяющим никакого панибратства Бышовцем. А вскоре, стоило проиграть Греции и в раздевалке услышать, что Садырин не возражал против экипировочного контракта, который ущемит их, игроков, личные финансовые интересы, тут же подписали против этого тренера-демократа коллективное письмо.

Поэтому не стоит верить во все эти абстракции об атмосферах и отношениях, демократах и диктаторах. Настроение игроков — штука очень переменчивая. И оно всегда зависит от результата. Того же Черчесова после ЧМ-2018 и после Евро-2020 в их глазах наверняка объединяли только усы, хотя на самом деле он в обоих случаях был одним и тем же специалистом и человеком. Просто в первом случае — дошел до серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира, а во втором — не вышел из группы Евро.

Убежден, отношение к Карпину после матча в Сплите не может измениться к худшему, потому что домашняя победа Хорватии над Россией — это, к сожалению, естественный результат, исходящий из уровня футболистов двух команд. Поэтому Карпин, в первых шести матчах во главе сборной одержавший пять побед при одной ничьей и одном пропущенном мяче, в глазах людей здравомыслящих сегодня может только поднять свое тренерское реноме. И сильно поднять, выйти на новый «несгораемый» уровень.

А уж если проиграем — идти в стыки и сражаться там. Хотя это с нынешней их структурой будет крайне сложно.

Поэтому, раз выпал такой шанс, надо выходить и цепляться за него мертвой хваткой.

Быть мужчинами.

Вытерпеть всё.

И как угодно, но не проиграть.

Вы, парни, — в одном матче, в одной ничьей от чемпионата мира, на котором не выпало счастья сыграть ни Черенкову, ни Тихонову, ни Аршавину.

Не упустите шанс жизни!