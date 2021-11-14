Авторская колонка Аллы Шишкиной, трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной чемпионки Европы по синхронному плаванию, которая считает, что в воскресенье наша футбольная сборная завоюет путевку на ЧМ-2022.

А это точно сборная России играет в футбол?

Примерно такой была моя реакция, когда я смотрела матч наших с Кипром. Невероятно, но факт: мячи в сетку ворот островитян летели один за одним.

Валерий Карпин умело подбирает футболистов под каждого оппонента, имеет в голове абсолютно точные тактику и стратегию игры, а не полагается на сиюминутные, импульсивные решения. Уверена, что Карпин изучает соперника до встречи с ним и знает (или как минимум догадывается), как тот станет действовать на поле. Холодный расчет и хорошая интуиция — фишки главного тренера сборной России.

Но что мне больше всего нравится, так это то, как Валерий Георгиевич настраивает игроков перед выходом из раздевалки. Тут невооруженным глазом видно, что Карпин сумел найти подход к каждому, именно поэтому ребята поверили в себя. Поверили, что каждый из них способен проявить себя и что они — команда.

При Карпине капитанская повязка не приоритет-иммунитет для одного, а знамя, которое передается из рук в руки и еще больше сплачивает коллектив. Еще один интересный тренерский прием, что важно, вполне работающий.

Считаю, что чуть ли не главный талант любого тренера заключается в умении общаться и настраивать спортсмена перед серьезным стартом. Да на самом деле перед любым. Футбол в последние годы все более непредсказуем, и любой проходной, казалось бы, соперник может в реальности стать непосильным. Мы наблюдали это уже много раз — и не только на примере нашей сборной.

Поэтому особенно порадовало рвение всех #НашихПарней продолжать забивать киприотам — даже когда счет уже был крупным. Вот это желание быть лучше, действовать смело и ничего не бояться — то, чего мне не хватало в исполнении национальной команды до этой встречи.

Желание не дать оппоненту поднять голову, показывать класс даже в ситуации, когда вроде бы уже понятно, кто победит. Не расслабляться, продолжать атаковать. Каждый раз жду от российских футболистов именно такой самоотдачи. Не устаю повторять, что спортсмен должен оставаться голодным до результата. Медали, голы, очки — всего этого не может быть слишком много, настоящий атлет всегда будет хотеть большего.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Не могу не отметить дубль Александра Ерохина, который раньше, как мне кажется, в сборной не блистал, — между тем ему уже 32 года, не мальчик. Почему раньше не проявлял себя так ярко?.. Или красивый гол Андрея Мостового, пусть и немного пижонский, — зато начинаешь верить, что и наши умеют так, как Месси, Роналду, Мбаппе и другие западные звезды. А ведь Андрей тоже не был на слуху в качестве игрока национальной команды. Можно сказать, что этим двоим зенитовцам и Алексею Сутормину помог газон родного стадиона, но ведь и другие не отставали, отличались не только забитыми мячами, но и классными голевыми передачами — как, например, Миранчук.

Честно скажу: как дилетант в футболе, часто задавалась вопросом — так же, как, наверное, и многие другие: «А где у нас нормальные футболисты? Неужели в огромной России нельзя найти 11 профессиональных спортсменов, за которых не придется испытывать чувство стыда?» А теперь думаю так: может, такие всегда были, но их не вызывали в сборную или не выпускали на поле? Сейчас же главный тренер пробует разных людей, ищет наилучшие сочетания. И это здорово. Это работает. Во всех смыслах. Шанс проявить себя есть у каждого. Играть стали лучше. Не это ли нужно нам, болельщикам? За футбол России с Кипром лично мне было не стыдно. Думаю, большинство из вас со мной согласится.

Но от восторгов перейдем к главному. Впереди самый важный матч всего отборочного турнира чемпионата мира, результат которого способен перечеркнуть все положительное, что происходило до него. Хорватия никогда не была для наших удобным соперником — в пяти встречах с россиянами у нее победа и четыре ничьи плюс везение в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018. Но и непроходимыми балканцев назвать нельзя. Тем более для получения путевки в Катар Карпину и компании в Сплите достаточно не проиграть.

Но если мы не выстоим на выезде, то нас ждут стыки. И такой расклад никак нельзя назвать радужным. Во-первых, мы исторически не слишком хороши во встречах на вылет — за все время прошли только Уэльс в 2003-м, а от Италии в 1997-м и даже Словении в 2009-м отлетали. Плюс, пусть обновленная и мотивированная, сборная пока не готова на равных биться с европейскими топами — а их попадание в стыки не исключено.

В общем, сейчас Россия на подъеме. Победы окрыляют и дают дополнительный заряд энергии. Тренер верит в свой состав. Надо собраться. Стиснуть зубы и в Хорватии вырывать свое на жилах, несмотря ни на что. То, насколько интуиция и расчет Карпина сработают в этот раз, мы увидим совсем скоро. Жду с нетерпением. И верю в нашу победу. Даже счет назову — 2:1.