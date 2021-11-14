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«Дайте нам сюда этих русских!» Хорватские СМИ уверены в победе своей сборной

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 08:00
Футболисты сборной Хорватии. Фото Reuters
Футболисты сборной Хорватии. Фото Reuters
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Обзор прессы соперника накануне матча.

Предстоящий матч Хорватия — Россия вызывает огромный интерес в обеих странах. «СЭ» изучил хорватские СМИ накануне решающей встречи за выход на ЧМ-2022.

Издание Vecernji list отмечает главного тренера сборной России. «Валерий Карпин производит впечатление совершенно спокойного и уверенного в себе человека», — считает журналист Ваня Дежелич.

14.11.2021 | Хорватия — Россия
Хорватия&nbsp;&mdash; Россия. Хорватия — Россия: прямая трансляция решающей игры

При этом хорватский обозреватель уверен, что у России есть как минимум одна проблема, о которой стоит беспокоиться Карпину. «Из-за травмы не сможет принять участие в матче защитник сборной России Сергей Терехов. Он был игроком основы в последних двух матчах», — написал Дежелич. По его мнению, слева в обороне у сборной России выйдет либо Данил Круговой, либо Вячеслав Караваев.

Действительно, у Валерия Карпина не такой большой выбор игроков на некоторые позиции. В лучшем положении находится главный тренер сборной Хорватии. «Златко Далич подготовит ударный состав для столь важного матча, — уверен Дежелич. — И, конечно, у него есть ударный план на игру: действовать, как против Мальты».

«Завтра будет настоящий финал — и для нас, и для России. Мы знали, что это наш главный конкурент в группе. Они продемонстрировали свой класс, но мы фавориты и должны это доказать», — заявил на предматчевой пресс-конференции Лука Модрич. Капитан сборной Хорватии добавил, что эта встреча является для его команды самой важной со времен финала ЧМ-2018.

«Мы уважаем Россию, — сказал Златко Далич. — Но мы играем дома, и я рассчитываю на помощь наших болельщиков. Россия сильно изменилась по сравнению с тем, что было на ЧМ-2018. При Карпине россияне больше атакуют, но завтра они будут играть так, как мы им позволим».

21&nbsp;ноября 2007 года. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 2:3. Как Хорватия помогла сборной России: Плетикоса пообещал обыграть Англию, а Федун стимулировал игроков «мерседесами»

Хорватское издание Index Sport вспомнило матч против Англии, когда хорваты помогли сборной России выйти на чемпионат Европы 2008 года. «Я все еще жду свой «Мерседес», — приводит Index Sport слова Младена Петрича, автора победного гола в той встрече (3:2). 14 лет назад говорилось, что Леонид Федун выделит авто лучшим игрокам встречи.

Поднять моральный дух сборной Хорватии призван Иван Ракитич. Год назад он завершил свою международную карьеру, и перед началом матча с Россией его будет чествовать стадион «Полюд» в Сплите.

А вот как готовятся хорваты к предстоящему матчу:

По данным DHMZ (Государственного гидрометеорологического института Хорватии), почти весь день завтра в Сплите будет идти дождь. Он немного успокоится перед началом игры, но полностью не прекратится.

Домагой Вида. «В Хорватии были в шоке от паненки Смолова и криков Виды «Слава Украине». Йерко Леко — перед матчем с Россией

«Дайте нам сюда этих русских!» — с таким заголовком вышла еще одна статья у Vecernji list. Хорваты верят в успех своей сборной, поскольку Россия никогда у них не выигрывала: из пяти встреч четыре закончились вничью, один раз наша команда уступила. Случилось это в октябре 2015 года, когда сборные России и Хорватии провели товарищеский матч в Ростове-на-Дону (1:3).

В последнем матче команды сыграли вничью (0:0). Ничейный результат был также в основное время, когда Россия и Хорватия встречались в 1/4 финала ЧМ-2018. Дело дошло до пенальти, где хорваты оказались чуть удачливее (6:5).

Да, Россия еще не выигрывала у Хорватии, но ведь нам хватит и ничьей для прямой путевки на чемпионат мира. Об этом хорватские СМИ, похоже, забыли.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Николай Егорычев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры