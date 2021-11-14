Состав Хорватии в два раза дороже сборной России. Наша команда уступает во всех линиях

Сравниваем составы перед решающим матчем квалификации ЧМ-2022.

Составы сборных России и Хорватии.

Голкиперы у Хорватии и России сопоставимы — и по цене, и по уровню. Первый номер «Шашечных» Доминик Ливакович всю карьеру играет на родине, как и Матвей Сафонов. Именно вратарь «Краснодара» — самый дорогой кипер в сборной России. Скорее всего, он же выйдет с первых минут в Сплите. Третий по стоимости среди всех голкиперов обеих команд — Иво Грбич из «Лилля», который в четверг дебютировал за сборную в матче против Мальты.

Составы сборных России и Хорватии.

Пару центральных защитников сборной Хорватии во встрече против Мальты составили Йошко Гвардиол из «Лейпцига» и Дуе Чалета-Цар из «Марселя». Их совокупная стоимость — 37 миллионов евро, что превышает общую цену всех девяти игроков обороны сборной России. Самый дорогой защитник нашей команды — Георгий Джикия, и у хорватов есть сразу четыре футболиста его амплуа, чья стоимость выше. Занимательный факт: абсолютно все защитники балканской сборной играют за границей, а у Валерия Карпина только один легионер из оборонительной линии — Федор Кудряшов («Антальяспор»).

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Составы сборных России и Хорватии.

У хорватов на одного полузащитника меньше, чем у нас, но все равно ближайший соперник сборной России превосходит ее по стоимости на 60 с лишним миллионов евро. Самые дорогие футболисты в обеих сборных — полузащитники. В команде Златко Далича — центральный хавбек «Интера» Марцело Брозович, а у нас давно уже это звание никому не отдает Александр Головин из «Монако». Кстати, экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич сейчас на втором месте по цене среди всех «Шашечных».

Составы сборных России и Хорватии.

Линии нападения по ценам сопоставлять нельзя. Самый дорогой форвард сборной России Федор Смолов уступает сразу трем коллегам по амплуа в Хорватии. А нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич стоит почти в два раза дороже, чем все три наших центрфорварда.

Составы сборных России и Хорватии.

Хорватам не хватает всего пары миллионов евро, чтобы их суммарная стоимость ровно в два раза превысила цену футболистов сборной России. Мы уступаем «Шашечным» во всех линиях: у них самый дорогой игрок из двух составов (Брозович), у нас — самый дешевый (Хайкин).