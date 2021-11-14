Состав Хорватии в два раза дороже сборной России. Наша команда уступает во всех линиях
Голкиперы у Хорватии и России сопоставимы — и по цене, и по уровню. Первый номер «Шашечных» Доминик Ливакович всю карьеру играет на родине, как и Матвей Сафонов. Именно вратарь «Краснодара» — самый дорогой кипер в сборной России. Скорее всего, он же выйдет с первых минут в Сплите. Третий по стоимости среди всех голкиперов обеих команд — Иво Грбич из «Лилля», который в четверг дебютировал за сборную в матче против Мальты.
Пару центральных защитников сборной Хорватии во встрече против Мальты составили Йошко Гвардиол из «Лейпцига» и Дуе Чалета-Цар из «Марселя». Их совокупная стоимость — 37 миллионов евро, что превышает общую цену всех девяти игроков обороны сборной России. Самый дорогой защитник нашей команды — Георгий Джикия, и у хорватов есть сразу четыре футболиста его амплуа, чья стоимость выше. Занимательный факт: абсолютно все защитники балканской сборной играют за границей, а у Валерия Карпина только один легионер из оборонительной линии — Федор Кудряшов («Антальяспор»).
У хорватов на одного полузащитника меньше, чем у нас, но все равно ближайший соперник сборной России превосходит ее по стоимости на 60 с лишним миллионов евро. Самые дорогие футболисты в обеих сборных — полузащитники. В команде Златко Далича — центральный хавбек «Интера» Марцело Брозович, а у нас давно уже это звание никому не отдает Александр Головин из «Монако». Кстати, экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич сейчас на втором месте по цене среди всех «Шашечных».
Линии нападения по ценам сопоставлять нельзя. Самый дорогой форвард сборной России Федор Смолов уступает сразу трем коллегам по амплуа в Хорватии. А нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич стоит почти в два раза дороже, чем все три наших центрфорварда.
Хорватам не хватает всего пары миллионов евро, чтобы их суммарная стоимость ровно в два раза превысила цену футболистов сборной России. Мы уступаем «Шашечным» во всех линиях: у них самый дорогой игрок из двух составов (Брозович), у нас — самый дешевый (Хайкин).
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