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Состав Хорватии в два раза дороже сборной России. Наша команда уступает во всех линиях

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 07:00
Александр Головин и Марцело Брозович. Составы сборных России и Хорватии. Составы сборных России и Хорватии. Составы сборных России и Хорватии. Составы сборных России и Хорватии. Составы сборных России и Хорватии.
Александр Головин и Марцело Брозович.
Теги:
Сравниваем составы перед решающим матчем квалификации ЧМ-2022.
Составы сборных России и Хорватии.
Составы сборных России и Хорватии.
Никола Влашич и&nbsp;Александр Головин. «Не знаю, что должно случиться, чтобы мы не обыграли русских». Реакция в Хорватии перед битвой за выход на ЧМ-2022

Голкиперы у Хорватии и России сопоставимы — и по цене, и по уровню. Первый номер «Шашечных» Доминик Ливакович всю карьеру играет на родине, как и Матвей Сафонов. Именно вратарь «Краснодара» — самый дорогой кипер в сборной России. Скорее всего, он же выйдет с первых минут в Сплите. Третий по стоимости среди всех голкиперов обеих команд — Иво Грбич из «Лилля», который в четверг дебютировал за сборную в матче против Мальты.

Составы сборных России и Хорватии.
Составы сборных России и Хорватии.

Пару центральных защитников сборной Хорватии во встрече против Мальты составили Йошко Гвардиол из «Лейпцига» и Дуе Чалета-Цар из «Марселя». Их совокупная стоимость — 37 миллионов евро, что превышает общую цену всех девяти игроков обороны сборной России. Самый дорогой защитник нашей команды — Георгий Джикия, и у хорватов есть сразу четыре футболиста его амплуа, чья стоимость выше. Занимательный факт: абсолютно все защитники балканской сборной играют за границей, а у Валерия Карпина только один легионер из оборонительной линии — Федор Кудряшов («Антальяспор»).

14.11.2021 | Хорватия — Россия
Составы сборных России и Хорватии.
Составы сборных России и Хорватии.
Стадион &laquo;Полюд&raquo; в&nbsp;Сплите. Стадион, где Россия сыграет с Хорватией — один из самых диких в Европе: на поле наносили свастику, фанат зарезал петуха, хулиган угрожал судье монтировкой

У хорватов на одного полузащитника меньше, чем у нас, но все равно ближайший соперник сборной России превосходит ее по стоимости на 60 с лишним миллионов евро. Самые дорогие футболисты в обеих сборных — полузащитники. В команде Златко Далича — центральный хавбек «Интера» Марцело Брозович, а у нас давно уже это звание никому не отдает Александр Головин из «Монако». Кстати, экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич сейчас на втором месте по цене среди всех «Шашечных».

Составы сборных России и Хорватии.
Составы сборных России и Хорватии.

Линии нападения по ценам сопоставлять нельзя. Самый дорогой форвард сборной России Федор Смолов уступает сразу трем коллегам по амплуа в Хорватии. А нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич стоит почти в два раза дороже, чем все три наших центрфорварда.

Составы сборных России и Хорватии.
Составы сборных России и Хорватии.

Хорватам не хватает всего пары миллионов евро, чтобы их суммарная стоимость ровно в два раза превысила цену футболистов сборной России. Мы уступаем «Шашечным» во всех линиях: у них самый дорогой игрок из двух составов (Брозович), у нас — самый дешевый (Хайкин).

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры