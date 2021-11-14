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В Хорватии ситуация для России — win-win. Карпин может только выиграть, но не проиграть

Максим Никитин
Максим Никитин
Корреспондент
Сегодня, 15:00
Валерий Карпин и Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Поражение не станет катастрофой.

Мнение

Валерий Карпин. Для Карпина матч «Ростов» — «Урал» важнее, чем Хорватия — Россия. Главный тренер сборной сошел с ума?

Сегодня Россия сыграет с Хорватией за прямую путевку на чемпионат мира в Катар. Обычно такие игры вызывают грандиозные эмоции и открывают азартный портал. Отсюда глобальные надежды на нужный результат и радикальные эмоции к тренеру: выиграл — герой, проиграл — негодяй. Но мне кажется, что нынешний Карпин такого недостоин. И дело не в моем позитивном отношении (я как раз его уровень считаю спорным), а в объективной реальности.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Дело в том, что в истории сборной СССР/СНГ/России только двум тренерам удавалось пропустить лишь один мяч в шести стартовых играх: Павлу Садырину и Валерию Карпину. Поэтому глупо отрицать, что в этом отборе, с этими футболистами и кадровыми проблемами, он уже справился. И для оценки Карпина совершенно неважно, что будет в Сплите.

Поражение в гостях от Хорватии — история максимально логичная для команды уровня нынешней России.

Стадион &laquo;Полюд&raquo; в&nbsp;Сплите. Стадион, где Россия сыграет с Хорватией — один из самых диких в Европе: на поле наносили свастику, фанат зарезал петуха, хулиган угрожал судье монтировкой

Не нужно питать иллюзий. Мы сейчас такие. У нас в обороне — Сутормин и Осипенко, а в полузащите — полтора футболиста, способных отдать вразрез. Полтора — потому что Алексей Миранчук в сборной — пока, к сожалению, половина футболиста. Почему-то на все деньги он здесь не играет.

Ну и в финальной трети есть безнадежно стареющий Смолов, а за ним — пустота плюс Заболотный. И я бы хотел быть оптимистом. Больше того, я им в душе и остаюсь, но мне кажется важным правильно относиться к игре в Хорватии. Набранные очки там станут если не чудом, то большой победой.

И отношение к Карпину этот матч поменять не должен. Разве что, в случае достижения результата, — в мегапозитивную сторону. Разумеется, мне очень хочется, чтобы Россия победила (сделала ничью) и вышла на зимний мундиаль, но с другой стороны, сложно сказать, как отреагируют на этот результат футбольные чиновники.

Сдается мне, что в случае вылета России темпы реформирования футбола в стране усилятся кратно, а вот если выйдут, то многие, возможно, сочтут, что все вполне нормально — работаем в плановом режиме.

Валерий Карпин и&nbsp;Георгий Джикия. «Для меня важнее был матч «Ростов» — «Урал», чем встреча с хорватами». Карпин и Джикия — об игре года в Сплите

Скептически настроенный читатель скажет, что я заранее снимаю ответственность с Карпина, как он сам сбил нервозность на пресс-конференции в Сплите, сказав, что игра с «Уралом» у руля «Ростова» для него важнее, чем рубка с Хорватией. И, конечно, окажется прав только наполовину, поскольку Карпина за очевидные просчеты мы все равно поругаем, но это не главное. На самом деле, цель текста — натолкнуть вас ровно на пару не самых очевидных выводов:

1. Карпин уже, исходя из результата, провел отличную часть отбора на чемпионат мира, и матч с Хорватией не должен перечеркнуть этих усилий.

2. Достигнув первого места, сборная России обрадует болельщиков и шагнет в Катар, но создаст искаженное представление о благополучии футбола в стране. Проиграв (и вылетев в стыковых матчах), сборная Карпина, разумеется, сильно расстроит фанатов, но точно подтолкнет к структурным и оперативным изменениям самый популярный спорт в стране.

Ситуация win-win? Да, пожалуй.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Хорватия — Россия: прямая трансляция решающей игры

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры