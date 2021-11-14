В Хорватии ситуация для России — win-win. Карпин может только выиграть, но не проиграть
Мнение
Сегодня Россия сыграет с Хорватией за прямую путевку на чемпионат мира в Катар. Обычно такие игры вызывают грандиозные эмоции и открывают азартный портал. Отсюда глобальные надежды на нужный результат и радикальные эмоции к тренеру: выиграл — герой, проиграл — негодяй. Но мне кажется, что нынешний Карпин такого недостоин. И дело не в моем позитивном отношении (я как раз его уровень считаю спорным), а в объективной реальности.
Дело в том, что в истории сборной СССР/СНГ/России только двум тренерам удавалось пропустить лишь один мяч в шести стартовых играх: Павлу Садырину и Валерию Карпину. Поэтому глупо отрицать, что в этом отборе, с этими футболистами и кадровыми проблемами, он уже справился. И для оценки Карпина совершенно неважно, что будет в Сплите.
Поражение в гостях от Хорватии — история максимально логичная для команды уровня нынешней России.
Не нужно питать иллюзий. Мы сейчас такие. У нас в обороне — Сутормин и Осипенко, а в полузащите — полтора футболиста, способных отдать вразрез. Полтора — потому что Алексей Миранчук в сборной — пока, к сожалению, половина футболиста. Почему-то на все деньги он здесь не играет.
Ну и в финальной трети есть безнадежно стареющий Смолов, а за ним — пустота плюс Заболотный. И я бы хотел быть оптимистом. Больше того, я им в душе и остаюсь, но мне кажется важным правильно относиться к игре в Хорватии. Набранные очки там станут если не чудом, то большой победой.
И отношение к Карпину этот матч поменять не должен. Разве что, в случае достижения результата, — в мегапозитивную сторону. Разумеется, мне очень хочется, чтобы Россия победила (сделала ничью) и вышла на зимний мундиаль, но с другой стороны, сложно сказать, как отреагируют на этот результат футбольные чиновники.
Сдается мне, что в случае вылета России темпы реформирования футбола в стране усилятся кратно, а вот если выйдут, то многие, возможно, сочтут, что все вполне нормально — работаем в плановом режиме.
Скептически настроенный читатель скажет, что я заранее снимаю ответственность с Карпина, как он сам сбил нервозность на пресс-конференции в Сплите, сказав, что игра с «Уралом» у руля «Ростова» для него важнее, чем рубка с Хорватией. И, конечно, окажется прав только наполовину, поскольку Карпина за очевидные просчеты мы все равно поругаем, но это не главное. На самом деле, цель текста — натолкнуть вас ровно на пару не самых очевидных выводов:
1. Карпин уже, исходя из результата, провел отличную часть отбора на чемпионат мира, и матч с Хорватией не должен перечеркнуть этих усилий.
2. Достигнув первого места, сборная России обрадует болельщиков и шагнет в Катар, но создаст искаженное представление о благополучии футбола в стране. Проиграв (и вылетев в стыковых матчах), сборная Карпина, разумеется, сильно расстроит фанатов, но точно подтолкнет к структурным и оперативным изменениям самый популярный спорт в стране.
Ситуация win-win? Да, пожалуй.
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