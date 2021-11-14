Разноцветные бутсы Аршавина, Будянский в старте, спасение Игнашевича. Как 14 лет назад мы выстояли в Хорватии

В 2007 году сборная России Гуса Хиддинка выстояла в Загребе — 0:0. Как будет на этот раз?

«На каждого Олича у нас есть Березуцкий»

К шестому туру расклад в нашей отборочной группе был следующий: Хорватия — 16 очков, Россия — 14, Англия — 11, Израиль — 11.

Стратегически нас в Загребе устраивала и ничья. Однако и в нее, положа руку на сердце, верили далеко не все. Хорваты считались явными фаворитами встречи.

— Сейчас сборная России играет лучше, чем в начале отборочного цикла? — спросили Хиддинка российские журналисты за два дня до матча.

— Когда я приехал в Россию, мне не хватало знаний о российском футболе. Но уже тогда я понял, что есть проблемы с подбором игроков, что кандидатов в сборную надо искать чуть ли не с микроскопом. Теперь многое изменилось. Мы поднялись в мировом рейтинге, почувствовали уверенность. В лучшую сторону изменились стиль и качество игры. Возросли и амбиции. В Загребе поймем, насколько далеко вперед мы продвинулись.

В атаке Ивица Олич (№18). Фото Алексей Иванов, —

— Кого из хорватов можете выделить? — это уже вопрос Юрию Жиркову

— Олича, конечно. И не только потому, что долго играл с ним.

— Олич, между прочим, сказал в интервью «СЭ», что главной опасности в матче со сборной России хорваты ждут именно от вас...

— Он так сказал?! Ну что же, ожидания надо оправдывать. Сделаю все возможное, чтобы Ивица после этого интервью не выглядел пустомелей.

-Можете ли сказать в ответ, что, в свою очередь, главной опасности ждете именно от него?

— Нет. Ивица, конечно, классный форвард, но на каждого Олича у нас есть Березуцкий.

«Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику»

Отборочный турнир чемпионата Европы-2008

Хорватия — Россия — 0:0

Хорватия: Плетикоса, Шимич, Шимунич, Ковач, Чорлука, Срна (Леко, 8), Ковач, Кранчар (Петрич, 67), Модрич, Олич (Бабич, 84), Эдуардо Да Силва.

Россия: Малафеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Быстров (Саенко, 61), Семшов, Будянский (Торбинский, 46), Жирков, Аршавин (к), Кержаков (Сычев, 74).

Предупреждения: Торбинский (69), Саенко (71), Леко (72).

Судья: Любош Михел (Словакия).

6 июня 2007 года. Загреб. Стадион «Максимир». 36194 зрителя.

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Матч показал, что Жирков все-таки погорячился. Олич доставил нашей обороне немало проблем. В стартовом составе в средней линии Хиддинк предпочел Будянского Зырянову. Это был второй и последний матч Виктора за национальную команду.

— Семшов — вполне компетентная фигура, чтобы решать серьезные задачи в центре поля. Будянский же по замыслу должен был больше поддерживать атакующую игру, которая, если быть честным, меня не очень устраивала, - объяснял свой решение Хиддинк. — Зырянов и Семшов — похожие, одноплановые игроки. Когда они выходят вместе, мы слишком долго контролируем мяч в середине поля. Мне же хотелось не забыть и про другие аспекты результативного футбола.

Начали наши нервно. А хорваты помчались вперед большими силами. Правда, тут же понесли незапланированную потерю — после столкновения захромал и покинул поле Срна. Словно не заметив этого, хозяева провели несколько массированных атак, в том числе пару по-настоящему опасных. После подачи углового слева только чудо развело мяч и многочисленных игроков, собравшихся даже не в штрафной — во вратарской Малафеева. Потом Модрич пробил хлестко и почти точно. А Эдуарду да Силва и вовсе простил россиян: выцарапал в борьбе с защитниками мяч у линии вратарской и перебросил его не только через вратаря, но и через перекладину.

У сборной России вообще ничего не клеилось в атаке. Кержаков практически не встречался с мячом. Быстров растворился на поле, Аршавин же запомнился до перерыва прежде всего тем, что вынужден был сменить бутсы и играл в разноцветных.

— У него лопнули... как это называется (показывает на своем ботинке)? По-испански «кордон»... Да, шнурки. Пришлось переобуться, — заметил после игры Хиддинк.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

В целом, голландец был разочарован действиями свой команды в первой половине встречи:

— Если мы хотим расти и развиваться, должны критически оценить наши действия до перерыва. Наша команда отнеслась к сопернику очень уважительно. Быть может, даже слишком уважительно, вследствие чего и отдала ему инициативу. Мы увлеклись физической борьбой и забыли, как надо играть в футбол. За это в первую очередь должны сами себя покритиковать. Что ж, будем продолжать нашу европейскую учебу, набираться опыта. Да и физически нам нужно обязательно прибавлять.

«Мусорные» 0:0

В перерыве Гус убрал с поля Будянского и выпустил Торбинского, игрока куда более атакующего. Однако впереди мы так и не прибавили. У хорватов же обязан был забивать Эдуарду да Силва, который выиграл почти борцовскую схватку у Алексея Березуцкого, выскочил на свидание с Малафеевым, обыграл уже и его — да Игнашевич успел перехватить мяч на пути к пустым воротам.

— Эдуарду меня уже обыграл, и я только сейчас до конца осознал: как здорово, что я при этом не сфолил, потому что Игнашевич подстраховал и вынес мяч из ворот, — делился впечатлениями Малафеев. — Так что и в этом эпизоде наш защитник сыграл здорово.

Почти тут же опасно бил головой Шимунич — выручил Торбинский, выбив мяч из-под перекладины. Хиддинк выпустил вместо Быстрова Саенко — без ощутимых перемен... Аршавин по-прежнему был малозаметен. Впрочем, Хиддинк встал на защиту своего капитана.

— Аршавину хотелось творить, создавать моменты, раздавать острые пасы. Вот только хорваты изо всех сил сопротивлялись этому желанию. Тем не менее Аршавин должен быть удовлетворен своей игрой.

В то же время голландец привел в пример нашим нападающим Олича:

— Это современный, мастеровитый нападающий, играющий в одном из ведущих европейских чемпионатов. Нашим форвардам есть чему у него поучиться. Форвард должен на поле биться. Нельзя довольствоваться ленивой игрой против легких соперников, в матчах с которыми, чтобы забивать голы, достаточно ждать подходящих моментов. Надо проявлять себя и в борьбе с сильными командами. В этом отличие зрелых мужей от мальчиков.

Билич бросил в бой третьего форварда — Петрича. Мы ответили третьей заменой — вместо Кержакова вышел Сычёв. Его тут же сбили метрах в 35 от ворот, и пока все занимали свои позиции, Игнашевич взял и пробил. Сильно, в угол: Плетикоса с трудом мяч достал.

Хорваты продолжали давить, но уже не так акцентированно. Россияне оборонялись без паники и нулевую ничью удержали.

Статистические данные говорят о явном преимуществе хозяев. Голевые моменты: 3-0. Удары в створ: 4-1

«Получились 90 минут дрожи, напряжения и страха — но не радости, которую должны дарить большие мастера, — резюмировал после матча обозреватель «СЭ». — Хиддинк до игры рассуждал: «В Загребе поймем, насколько далеко вперед мы продвинулись». Матч показал: продвинулись, но не так далеко, как мы сами себя пытались убедить. На «Максимире» нам не удалось войти в историю, зато удалось в нее не вляпаться. А в данном случае это было гораздо важнее. Бывают игры, когда ради «мусорных» 0:0 можно закрыть глаза на попранное эстетическое чувство. В Загребе был именно такой матч».

Хорватия — Россия: прямая трансляция решающей игры