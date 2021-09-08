Федор забил за сборную впервые за два года.

Федор Смолов вчера после игры сказал: «Классно, когда главный тренер на такой волне общается с игроками, не только со мной, а со всеми ребятами. Это раскрепощает, становится достаточно комфортно».

Все это, конечно, не только похвала Карпину, но и не сильно скрытая антитеза Черчесову, хоть его фамилия и не упомянута.

Нужно немножко пожить в этом мире и в профессии, чтобы понять: такое я слышу примерно в миллионный раз. Как только в любую команду приходит так называемый демократ (по манере общения) вместо так называемого диктатора — это от разных людей в разных вариациях и звучит.

Это звучало (от молодых — киевляне себе такого не позволяли) про Бышовца после Лобановского.

Это звучало про Садырина после Бышовца. Тут отдельная история. Лично я брал в 92-м — первой половине 93-го большие интервью у Шалимова и Кирьякова (да-да, когда-то мы общались в режиме интервью, а не удара под глаз), и оба твердили, какой же душка Пал Федорыч и какая раскрепощенная теперь обстановка на тренировках — не то что раньше. А вскоре оба стали закоперщиками «Письма четырнадцати»...

Это звучало про Слуцкого после Капелло.

Если приходит строгий тренер, футболисты в интервью говорят, что он поднимет дисциплину и все будет хорошо. Если приходит открытый — что теперь атмосфера станет другой и все будет хорошо.

А потом ничего не происходит. Потому что футболисты остаются плюс-минус те же, и если что-то реально может измениться, то либо в результате кадровой революции (пример — работа Хиддинка), либо в результате долгой и планомерной работы, когда тренер может строить (пример — Черчесов перед ЧМ).

В чем у Смолова есть рациональное зерно — все футболисты разные, к каждому нужен свой подход. 90% сборной, игравшей на Евро, — люди не творчества и инициативы, а дисциплины и выполнения заданий. То же, кстати, было и у Капелло на ЧМ-2014. И те и другие — солдаты, а не творцы, так что военная лексика Черчесова им подходит. Они ее понимают. То же было и на ЧМ-2018, но та армия была вышколена и отлажена, а эта была новой, сырой.

Федор — другой. Неплохо образованный парень, со свободным английским, играл за границей, многое прошел и знает, широких взглядов. Да и общение в кругу семьи Ельцина, думаю, даром не прошло — там не с футболистами приходится дело иметь. Он на другой волне. И он чувствует себя комфортно в такой стилистике, которую создает Карпин.

Но правильно ли поймут ее те, кто попроще? Не уверен. Поглядим. Футбол все покажет.

Не вижу пока, например, чтобы Миранчук понимал и оценивал — хоть и играет за границей. Три матча на разных позициях — ни о чем. Все за него так оскорбились, когда Черчесов сказал о «золотом активе», а он собрался и забил победный гол финнам на Евро. Если манера общения Карпина приведёт к чему-то подобному — будет отлично. Но пока мы видим то, что видим. Может, это только от начала сезона в Италии и отсутствия игровой практики. А может... Узнаем, ждать недолго.

Дзюбе вот больше подошла манера общения Черчесова — хотя тоже не сразу. Многие уже забыли, что почти до ЧМ-2018 Артема в сборной не было, привет с усами от них с Кокориным после Кубка конфедераций почти поставил на нем крест, а ведущим форвардом был Смолов, который и на первый матч вышел в основе. Будь Черчесов глупым, негибким тираном — дал бы он Дзюбе шанс? Смолов-то не травмировался, форс-мажора не было.

И никто, кроме Федора, не виноват, что он проиграл конкуренцию Артёму, который забил через минуту после выхода на замену и больше место в основе не отдавал. И паненка Смолова — она не из-за Черчесова и его манеры общения.

Смолов был лучшим или одним из лучших в тех двух матчах с аутсайдерами группы, в которых выходил. Он дал конкретику.

Волна Карпина раскрепощает, как говорит Смолов. Ну так покажите это на поле. Нас совсем не волнует, как вы там общаетесь на тренировках или в столовой Новогорска. Нас волнует то, что происходит на поле. Вот туда должно выливаться это раскрепощение.

А если вы будете такими, как большую часть матчей с Кипром и Мальтой, все эти ваши слова о раскрепощении не будут стоить ломаного гроша.