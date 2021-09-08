Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022 и высказался о работе с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Победа очень непростая, на самом деле. Тяжелый график, объективно, даже с учетом ротации, с учетом, что выходили свежие ребята, которые пропускали игры, все равно физически тяжело играть на третий день. Плюс перелеты, смена климатических условий. В целом физически я себя чувствовал нормально, но с Кипром было больше легкости. На Кипре плюс 35 градусов, в Москве — плюс 10. Мальта — достаточно серьезный, неприятный соперник, который способен доставить неудобства.



Мой гол в ворота Мальты? Мы знали, что мальтийцы стараются играть в своей штрафной через пас, вратарь выходит из створа. Думаю, больше ошибся защитник, он отдал слабый пас, а вратарь находился не в створе ворот. Я увидел, что я первый на мяче, повезло, что удалось забить. Рад, что мы набрали семь очков за этот сбор. Уверен, дальше будет только лучше. Конечно, всегда хочется большего, нужно быть максималистами, но с учетом перестроения и того, что было мало времени на подготовку к игре против одного из самых сильных соперников по группе и прямого конкурента, семь очков — это хорошо.



Карпин ничего не сказал по поводу того, что я приблизился к нему в списке бомбардиров сборной. Это осталось шуткой. Классно, когда главный тренер на такой волне общается с игроками, не только со мной, а со всеми ребятами. Это раскрепощает, становится достаточно комфортно», — сказал Смолов в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.

Во время пресс-конференции перед матчем против Мальты Карпин пошутил во время вопроса Смолову о желании стать лучшим бомбардиром в истории сборной. Специалист сказал форварду: «Сначала меня обойди». На счету Карпина 17 голов за сборную России, в активе Смолова после игры с Мальтой 15 мячей.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.