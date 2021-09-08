Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов — о первых трех играх национальной команды под руководством Валерия Карпина.

Карпин

— Сборная пытается строить свою игру на высоком прессинге, — говорит Билялетдинов. — В принципе, вчера это и привело к голу Смолова. Но все равно команде не хватает агрессии в нападении на длительный срок.

— Почему?

— Идет перестройка игры. Мало времени еще прошло. Всего 10 дней. Футболисты должны адаптироваться к требованиям Карпина. Играем высоко, стараемся отбирать мяч в последней трети поля или в середине. И это радует. То есть не прижимаемся к воротам. Правда, это все пока эпизодически. В систему не переросло.

— Семь очков в трех матчах перекрывают игровые проблемы?

— На данном этапе — да. Все пока идет нормально. Ключевые матчи нас ждут в октябре.

— Но Карпина есть за что критиковать? Некоторые считают, что смотреть такой футбол невозможно...

— Надо нормально относиться критике. Думаю, тренер и сам понимает, что команда не может доминировать на протяжении всего матча даже с такими соперниками, как Кипр и Мальта. Можно, наверное, и под старую дудку сплясать. Но это не выход. Карпин хочет видеть новые нюансы в игре. Да и мы все этого хотим.

— Но получается, согласитесь, пока не очень зрелищно...

— Опять же нужно время. В матчах с Кипром и Мальтой можно было отработать новшества, посмотреть в деле определенных футболистов.

— «Старая дудка» — это игра на «столба»? И не вернется ли к ней Карпин? Ведь по ходу матчей он выпускает на замену Заболотного.

— Игра от обороны, много времени на своей половине поля. Выход в атаку через длинный пас, заброс на «столба». То есть привычный футбол, который мы видели в исполнении нашей сборной последние три-четыре года. Он, в принципе, и приносил определенный результат до поры до времени.

— Вам больше нравится тот футбол, который пытается построить в сборной Карпин?

— В идеале он должен быть более интенсивным. Не 15 минут за игру, а хотя бы доминировать отрезками по 10 минут на протяжении всего матча. Осталось только поднять эту интенсивность на должный уровень. Тогда, думаю, все будет смотреться совсем по-другому.

Интенсивность РПЛ

— Так почему же сейчас нет этой интенсивности? Проблемы с «физикой»?

— Эта пагубная привычка идет из нашего чемпионата, из РПЛ. У нас малоинтенсивная лига. Чтобы что-то изменить в этом плане, нужно время. Надо поднимать функционал. А как его поднять, если в сборной у тебя игра через два дня на третий? Так что привычку нужно вырабатывать только через чемпионат... Получается, игроку, которого потенциально могут вызвать в национальную команду, надо в клубе повышать уровень своей интенсивности. Но опять же все упирается во время...

— Постойте. Но мы же не с Германией вчера играли. Такое ощущение, что чемпионат Мальты по интенсивности не особо уступает РПЛ...

— Да я бы не сказал, что они играют интенсивнее. Просто у Кипра и Мальты такой футбол. Техника работы с мячом позволяет им выйти из обороны даже под высоким прессингом. Однако это все до поры до времени. Вы же видели гол Смолова. Гости ошиблись — и 0:1, как говорится. Так что у них довольно рискованная манера игры. В целом мальтийцы мне показались очень техничными ребятами. Они и в дальнюю ногу могут пас отдать, и с короткими передачами все вроде бы в порядке. Соперник-то непростой.

— Если бы не сейв Гильерме во втором тайме, то...

— То могла бы быть ничья. По большому счету, мы вчера забили два несистемных гола, которых могло и не быть. Я не увидел, что сборная создавала кучу моментов, давила, комбинировала. Не было забеганий. Первый гол — результат прессинга. Второй — стечение обстоятельств, мяч попал сопернику в руку.

— Выходит, нет у нас креативных игроков?

— Да я бы так не сказал. Есть креативные исполнители, которые пока еще не сыгрались в новых сочетаниях. Но вот с контролем мяча есть проблемы, да.

Головин, Кузяев, Дзюба

— Кто тогда лидер этой сборной?

— Именно по созданию креатива и преимущества в середине поля?

— Да.

— При определенных условиях такую роль мог бы взять на себя Кузяев. Он дает хороший объем работы, достаточно подвижный во всех зонах, куда бы его ни поставили. На подхвате должны быть Миранчук и Бакаев.

— Бакаев?

— Да. Не знаю, почему он уступает себе образца начала прошлого сезона. Сбавил в агрессии, смотрится пока довольно скромно. Может быть, сказался коронавирус.

— Головин пропустил матч с Мальтой из-за травмы. Но вам не кажется, что в целом в последнее время он как-то остановился в своем развитии?

— Отчасти соглашусь с вами. На Евро мы не увидели в его исполнении какой-то феерии. Не знаю, в чем причина. Может быть, наступила психологическая перенасыщенность какая-то. Возможно, подустал от игры за «Монако», который в прошлом сезоне боролся за чемпионство.

— Дзюба еще вернется в сборную?

— Ну у Карпина же есть план «Б» в виде Заболотного. Тренер выпускает на замену высокого форварда таранного типа. Так что если Дзюба будет забивать в «Зените» — вернется в сборную. Ничего страшного для него не произошло. Надо просто набрать форму, тогда он не останется незамеченным.

— Не тревожит, что по ходу матча с Мальтой трибуны уже начали свистеть в адрес нашей команды?

— Публика у нас требовательная. Если бы играли с Германией и Испанией в таком же ключе, наверное, болельщики не свистели бы. Но тут речь шла о Мальте с Кипром. Люди считают, что непозволительно так расходовать силы на поле в поединках с футбольными карликами. Нерационально. Отсюда такая реакция. Но это все скорее эмоциональный момент. Никто не желает зла команде и тренеру. Все равно все за них болеют.