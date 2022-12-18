«Я сожру тебя живьем!» Как вечно запасной вратарь стал одним из важнейших людей в карьере Месси

Рассказываем, как Эмилиано Мартинес шел к вершине.

Приехал в «Арсенал» в 17 лет

Молодой и перспективный Мартинес впечатлил скаутов лондонского «Арсенала» игрой за сборную Аргентины U17 в 2009 году. После успешного прохождения просмотра вратарь переехал из «Индепендьенте» незадолго до своего 18-летия. Трансфер принес аргентинскому клубу 1,5 миллиона евро, а подписной бонус Мартинеса (5 тысяч фунтов стерлингов) и зарплата спасли его семью от нищеты.

Молодому голкиперу было тяжело в начале пути в Англии. Ему с трудом давался язык, к тому же аргентинца мариновали в команде U21. А в профессиональном футболе он дебютировал только в 2012 году. В аренде в «Оксфорд Юнайтед» Мартинес вышел против «Порт Вэйла» во второй лиге (четвертый по силе дивизион) и пропустил три гола.

Играл за «Арсенал» с Аршавиным и пропускал от Погребняка в легендарном матче

Вернувшись из первой аренды, Эми ненадолго задержался в «Арсенале». Он даже успел дебютировать за первую команду, проведя два матча в Кубке английской лиги. Один из них вы можете помнить — знаменитая перестрелка «канониров» с «Редингом» (7:5 д.в.). Это был кошмар для Мартинеса — уже к 37-й минуте он пропустил четыре гола, в то время как его одноклубники не забили ни разу. Героические усилия «Арсенала» во втором тайме перевели игру в дополнительное время, но и там обмен ударами не закончился. «Пушкари» отличились трижды, а у «Рединга» одним голом отметился Павел Погребняк. Стоит признать, что россиянин из «Арсенала» не отстал: на счету Андрея Аршавина в той встрече целых три результативных передачи.

Эмилиано Мартинес в «Арсенале». Фото Global Look Press

Бесконечные аренды

Об успехах Эмилиано Мартинеса долгие годы могли слышать только особо внимательные футбольные болельщики. Даже вечно доверявший молодежи Арсен Венгер почти не давал вратарю шансов. Несколько матчей в сезоне-2014/15, еще пара в сезоне-2016/17 и все. В остальное время Мартинес катался по арендам в клубы чемпионшипа: «Шеффилд Уэнсдей», «Ротерхэм Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Рединг» (уже без Погребняка). Был и один неудачный сезон с четырьмя играми за «Хетафе» в ла лиге.

До сборной Мартинес дозрел тоже очень поздно. В 2014-м 22-летний Эми готовил семье асадо (блюдо из жареного мяса) и наблюдал, как после финала Месси проходит мимо Кубка мира. Четыре года спустя приехал в Россию на ЧМ, но только в качестве зрителя. Тогда на трибуне одного из стадионов он сказал брату, что на следующем мундиале окажется на поле. И сдержал слово.

Эмилиано Мартинес. Фото AFP

Цена шанса

Во время ковидного сезона-2019/20 основной вратарь «Арсенала» Бернд Лено получил травму. По счастливому для команды стечению обстоятельств за его спиной оказался мотивированный дублер. Спустя 10 лет в системе «канониров» Эмилиано Мартинес получил полновесный шанс и вцепился в него зубами. Аргентинец отлично проявил себя в последних девяти матчах АПЛ, помог обыграть чемпиона (2:1 с «Ливерпулем») и стал неотъемлемой частью победы в Кубке Англии-2019/20. В том числе на счету Мартинеса «сухарь» с «Манчестер Сити» (2:0) и достойное выступление с «Челси» (2:1) в финале. Да и Суперкубок в августе 2020 года «Арсенал» взял с Эмилиано в рамке.

Когда Лено восстановился, Мартинес почувствовал вкус АПЛ и не собирался делиться игровым временем. Ему нужна была гарантия, что он будет выходить на поле регулярно. Предложить такое смогла «Астон Вилла». Эми не прогадал — ему хватило одного сезона, чтобы доказать высокий уровень. В 15 из 38 матчей нового сезона он оставил ворота в неприкосновенности. А еще отомстил бывшему клубу, дважды обыграв «Арсенал» и не пропустив ни одного мяча (3:0 и 1:0).

За первым полноценным успешным сезоном на взрослом уровне последовал вызов в сборную и долгожданный дебют. И это почти в 29 лет!

Принес Аргентине титул и помог выйти в финал ЧМ

Мартинес дебютировал в национальной команде в отборе к ЧМ-2022, всего за 10 дней до старта Кубка Америки-2021, его первого крупного турнира на международном уровне. К счастью, Эмилиано успел восстановиться от полученного накануне повреждения и подошел к старту турнира в отличной форме. Что было дальше — история. Всего два пропущенных мяча в шести играх на турнире, три отбитых пенальти в полуфинале с Колумбией и завоеванный с первой же попытки крупный международный титул. Месси тогда назвал Мартинеса феноменом, а главный тренер аргентинцев Лионель Скалони рассказывал об уверенности, которую вратарь передавал команде на протяжении всего турнира.

В Катаре Эми снова надежен. Трижды отыграл на ноль, спас от гола в последней атаке в 1/8 финала с Австралией и отразил два 11-метровых в послематчевой серии с Нидерландами в четвертьфинале. Несмотря на то что Мартинес пропустил два гола от Саудовской Аравии и дважды не смог спасти Аргентину в концовке основного времени с голландцами, он все равно претендует на звание лучшего вратаря турнира.

Лионель Месси и Эмилиано Мартинес. Фото Reuters Фото Reuters

Характер и треш-ток

Мартинес — уникальный вратарь. И дело даже не в его сейвах, игре на выходах или умении отражать пенальти. По словам Скалони, Эми не только вселяет уверенность в партнеров, но и демотивирует соперников. За годы выступлений в чемпионшипе вратарь наслушался разных «приятных» вещей, а на Кубке Америки-2021 начал делиться полученными знаниями с оппонентами.

В игре с Колумбией незадолго до старта турнира Мартинес получил повреждение в столкновении с защитником Йерри Миной. Он держал в уме мысль о реванше до самой серии пенальти в полуфинале Кубка. «Ты смеешься, но ты нервничаешь, я знаю. Я сожру тебя живьем!» — сказал Мартинес Мине и отразил его удар. Месть явно удалась.

А цитату аргентинского вратаря в адрес голландской скамейки в четвертьфинале ЧМ-2022 лучше не читать лицам младше 18: «Заткнитесь, гребаные ******, я поимел вас дважды!» Так он отреагировал на два своих сейва в послематчевой серии. Да и с дедушкой Луи ван Галом Мартинес был довольно суров. «Я слышал, что ван Гал говорил: «У нас преимущество. Если дойдет до серии пенальти — мы выиграем. Думаю, ему надо заткнуться», — сказал Мартинес, отбивший два удара.

Много лет Лионель Месси не мог выиграть крупный турнир со сборной Аргентины. Но как только в команде появился Мартинес, пришли и результаты — победа в Кубке Америки, а теперь — финал чемпионата мира. Время сделать последний шаг.