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«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Финал ЧМ-1986. Аргентина — ФРГ — 3:2. Диего Марадона.
Фото Global Look Press
Финал ЧМ-1986. Аргентина — ФРГ — 3:2. Ханс-Петер Бригель и Диего Марадона.
Диего Марадона с Кубком мира.
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Вновь вспоминаем великого Диего.

Накануне финала ЧМ-2022 «СЭ» вспоминает игру Диего Марадоны в решающем матче на ЧМ-1986.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

«У немцев не было ни одного разгильдяя»

Во второй и пока последний раз Аргентина становилась чемпионом мира в 1986 году. В финале турнира в Мексике южноамериканцы одолели Германию — 3:2. Великий Диего Марадона ушел с поля без гола, однако именно его действие во многом предопределило исход решающей встречи.

В своей биографии «Я Диего» Марадона признавался, что с большим уважением относился к бундестим: «По ходу чемпионата мира в Мексике мне импонировала Германия, в ее составе не было ни одного разгильдяя. Моему брату Лало нравились команды, игравшие в замысловатый футбол, потому он тащился от сборной Марокко, хорошо смотревшейся на том чемпионате. Германия мне нравилась сразу по нескольким причинам: немцы неслись вперед как сумасшедшие, у них был Маттеус — на тот момент один из лучших футболистов мира, Феллер, настоящий зверь, Аллофс...»

ЧМ-1986: чемпионат имени Марадоны ЧМ-1986: чемпионат имени Марадоны

Тем не менее к 55-й минуте финала аргентинцы сделали весомую заявку на победу благодаря голам Брауна и Вальдано.

— В финале ко мне приставили Маттеуса, — писал Марадона. — И я знал, что это будет не обычная опека. Как правило, футболисты, играющие с тобой персонально, неповоротливы, но Лотар знал толк в деле; он мог сыграть как «десятку», так и либеро, которым и завершил свою карьеру. Настоящий феномен. Я пытался забить сам, не слишком на это надеясь, но больше я хотел, чтобы мы победили. Мы забили два великолепных мяча: один после удара головой Таты Брауна, который заслуживал этого больше, чем кто-либо, потому что он заменил в сборной Пассареллу и играл лучше всех остальных. Другой — забитый Вальдано, потому что он подвел итог тому, о чем просил нас тренер, и показал, насколько хорош Хорхе во всех отношениях.

Финал ЧМ-1986. Аргентина — ФРГ — 3:2. Ханс-Петер Бригель и Диего Марадона. Фото Global Look Press
Финал ЧМ-1986. Аргентина — ФРГ — 3:2. Ханс-Петер Бригель и Диего Марадона.

«Ноги Бригеля распухли, как толстые бревна...»

Немцы не развалились и сумели вернуться в игру. Румменигге и Феллер восстановили паритет к 81-й минуте — 2:2!

«В тот момент мы уже полностью контролировали игру — аргентинцы устали физически и психологически, — вспоминал главный тренер сборной Германии Франц Беккенбауэр. — И тут наши игроки вдруг прекратили натиск. Что я мог сделать? Как бы громко вы ни кричали, нельзя было перекричать 100 тысяч бушующих зрителей. Меня никто не слышал...»

А вот что писал о том решающем отрезке финала в своей книге Марадона:

«Когда немцы сравняли счет, я не испугался. Нам дважды забили головой из штрафной площади, по большому счету это непростительная ошибка для любой команды, но... Я глянул на ноги Бригеля, и увидел, что они распухли, как толстые бревна. И тогда мы поняли, что сможем выиграть, что победа обязательно придет. Когда мы вышли на середину поля, я прижал мяч ногой к газону, посмотрел на Бурру (Бурручагу) и сказал ему: «Давай, давай, они уже мертвые, они не могут бежать! Если мы будем много передавать мяч друг другу, то покончим с ними еще до свистка».

Диего Марадона. «Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения

На 86-й минуте Марадона, получив мяч на своей половине поля, сразу же понял, что его могут накрыть два немца, и левой ногой в касание выдал великолепный пас Бурручаге. Тот устремился на рандеву с Шумахером, который, надо признать, немного запоздал с выходом. Бригель с «толстыми бревнами» не догнал Бурручагу. В итоге аргентинец аккуратно пробил мимо голкипера — в левый от себя угол. 3:2!

«Я отошел назад, поднял голову и увидел, как перед Бурручагой открылся целый коридор — прямо до самих ворот, только беги... — вспоминал Марадона. — Бригель остался у него за спиной и уже не мог его догнать. И тогда я сделал пас ему на ход, прямо в открытое пространство. И Бурру убежал, Бурру убежал, Бурру убежал... Гол Бурру! Как я праздновал этот гол Бурручаги, как я его праздновал! Я помню, какую огромную кучу-малу мы устроили на поле, повалившись один на другого. В тот момент мы уже чувствовали себя чемпионами мира, и оставалось только шесть минут, и... Билардо начал нам кричать: «Перестаньте валять дурака, перестаньте валять дурака! Ты и Вальдано, давайте, держите их!»

Диего Марадона с Кубком мира. Фото Global Look Press
Диего Марадона с Кубком мира.

«Победа на ЧМ не сделает Месси лучше Марадоны»

Наставник аргентинцев напрасно беспокоился. Больше его подопечные не дали немцам ни единого шанса. Более того, Марадона мог поставить в этом финале красивую точку. В самой концовке игры он своей волшебной левой перекинул «стенку» ударом со штрафного, но Шумахер в великолепном прыжке выудил мяч из угла.

— На том чемпионате в Мексике Марадона показал выдающуюся игру, — констатировал Клаус Аллофс. — Хоть и забил рукой англичанам... Марадона был главным игроком в составе Аргентины... В финале мы уступали 0:2, сравняли счет, но потом сразу получили гол — 2:3. Если бы ничейный счет продержался чуть дольше, то, полагаю, мы бы выиграли. Это был очень сложный турнир: высокогорье, зной... В концовке мы были уже не в состоянии перевернуть игру. Жаль. Вице-чемпионом мира быть здорово, но чемпионом, естественно, лучше.

13&nbsp;декабря. Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 3:0. Лионель Месси. Месси: шаг до мечты — и до Марадоны. Такая Аргентина способна уничтожить любого

«Нынешний Месси — это Марадона 30-летней давности, — заявил Лотар Маттеус еще в 2016 году. — Оба они лучшие игроки своего времени. Говоря о ЧМ-86, я могу быть краток и говорить только о Марадоне. Я никогда не видел, чтобы футболист так доминировал на чемпионате мира, как Марадона в 86-м».

Накануне чемпионата мира в Катаре журналисты попросили Хорхе Бурручагу сравнить Марадону и Месси. И вот что сказал автор золотого гола в финале ЧМ-1986: «Они оба аргентинцы. Важно, что в течение 40 лет лучшими в мире были аргентинцы. Единственное, чего не хватает Лео — чемпионата мира. Верю в его победу, но она не сделает его лучше, чем Марадона. В то же время он уже не уступит ему».

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Диего Марадона
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