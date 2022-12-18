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Идеальный напарник для Месси в атаке сборной. Альварес учился у Дриусси и впечатлил отца Лео в 11 лет

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Хулиан Альварес и Лионель Месси.
Фото Reuters
Хулиан Альварес.
Фото Reuters
Хулиан Альварес.
Фото Reuters
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У Аргентины на этом чемпионате мира неожиданный бомбардир.

Класико в 11 лет

Каждый чемпионат мира дарит неожиданных героев, причем в составе Аргентины их сразу двое. Сначала громко заявил о себе полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес, а потом пробил час Хулиана Альвареса, чье детское совместное фото с Лионелем Месси быстро стало хитом интернета. Сейчас же они превратились в грозный дуэт, причем в полуфинале звание лучшего игрока матча могли спокойно отдать не капитану бело-голубых, а его молодому напарнику. Альварес же не только забил два гола, но и заработал пенальти.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

После такого бенефиса можно было с уверенностью утверждать, что 22-летний нападающий вышел из тени звездных партнеров. Но, видимо, такова его судьба на данном этапе карьеры. В сборной пришлось конкурировать с Лаутаро Мартинесом, а в «Манчестер Сити» — с самим Эрлингом Холанном. Хотя сравнивать этих совсем не похожих друг на друга игроков глупо. Едины они, по версии Хосепа Гвардиолы, в одном — у них особенное голевое чутье.

Причем Альварес выделялся еще ребенком, выступая за «Атлетико Кальчин». В 11 лет он прошел тесты в любимом «Ривер Плейте», однако родители не рискнули отпускать Хулиана в академию. Зато во время просмотра в «Бока Хуниорс» на форварда обратили внимание скауты «Реала». «Барселона», куда Альвареса хотел пристроить звонивший его отцу папа самого Месси — Хорхе, тогда опоздала.

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«Я сыграл пять игр и забил два гола. Мы выиграли в финале у «Бетиса». Хех, я также сыграл класико против «Барселоны», — делился впечатлениями оказавшийся вдруг в центре внимания мальчишка. В восторге был и его отец Густаво, признавшийся: «Было бы мечтой, если бы он остался. Мы рабочая семья. Я работаю в компании по производству хлопьев, а моя жена Мариана — воспитательница в детском саду».

Но переезду в Испанию помешали два обстоятельства. Во-первых, правило, согласно которому «Реал» мог подписать соглашение с Хулианом только по достижении 13-летнего возраста. Во-вторых, сам Альварес, уже попав в молодежку «Ривера», признался, что ему не нравилось находиться вдали от семьи.

Хулиан Альварес. Фото Reuters
Хулиан Альварес.
Фото Reuters

Пример Дриусси

Забавно, что в детстве Альварес восхищался голами Месси, но при этом больше симпатизировал «Реалу» и был в восторге от Криштиану Роналду. Впрочем, в академии «Ривера», куда он все-таки попал в 15 лет, у него были другие ориентиры. Например, известный аргентинский форвард Скокко или Дриусси. Как признался Альварес, у бывшего игрока «Зенита» он кое-что подсмотрел и почти скопировал его голы после включений из глубины поля.

Так что Хулиан не классический центральный нападающий. Ему нравится постоянно быть в контакте с мячом, и результативные передачи тоже одна из его сильных сторон. «Я не одержим тем, чтобы быть бомбардиром, но я знаю, что играя нападающим или полузащитником, вы должны забивать. Тем более если вы нападающий «Ривера», — говорил Альварес, обретя статус звезды молодежной команды.

А один из его братьев рассказал, почему Хулиана прозвали Аранья (Паук): «Казалось, что у него было несколько ног, он был таким маленьким, и соперники не могли отобрать у него мяч».

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Однако снайпером Альварес в итоге стал. Марсело Гальярдо был настолько впечатлен прогрессом юноши, который получил от тренера несколько минут в победном финале Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» на «Сантьяго Бернабеу», что Хулиан заслужил футболку с престижным девятым номером.

Прорывным в его карьере оказался 2021 год. Альварес тогда стал лучшим бомбардиром аргентинского чемпионата, в 21 матче забив 18 мячей и отдав шесть результативных передач. Его включили в символическую сборную молодежного Кубка Америки, где Аргентина заняла второе место, а по итогам престижного опроса уругвайской газеты El Pais Хулиан был признан лучшим футболистом континента. Да и попрощался с «Ривером» форвард эффектно, уже в мае этого года забив шесть мячей в ворота перуанской «Альянсы»!

Хулиан Альварес. Фото Reuters
Хулиан Альварес.
Фото Reuters

Как Кемпес и Марадона

Теперь откровением стала игра Альвареса в Катаре. Четыре гола в шести матчах на турнире, куда он ехал вообще без гарантированного места в составе, — это действительно круто. Столько же на чемпионатах мира забили аргентинские легенды — Клаудио Каниджа, Эрнан Креспо и Хорхе Вальдано.

Всего на один мяч больше у Гонсало Игуаина, который сыграл на трех первенствах планеты. И на два гола впереди знаменитый Марио Кемпес, с голом которого в финале победного для Аргентины ЧМ-1978 сравнивают сольный проход Альвареса в игре с хорватами. А еще страна видит знаки во всем, ведь на двух победных турнирах у бело-голубых тоже были полуфинальные дубли Кемпеса и Диего Марадоны в 1986-м.

Впрочем, Альварес — это не только голы. «Игра Хулиана очень хороша не только потому, что он забил два гола, но и потому что он дал нам потрясающую работу с этими тремя полузащитниками, которые были у соперника. В его возрасте для него нормально хотеть завоевать мир, он мальчик, который делает то, что вы ему говорите. Мы счастливы после его голов», — заметил Лионель Скалони.

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Да и Месси, которого снова признали первой звездой матча, не жалел комплиментов: «Командная работа — наша сила. Я бы дал награду любому из моих коллег, но сегодня прежде всего выделялся Хулиан. Он провел невероятную игру, он открыл нам путь, он боролся, он бежал, он всех поразил, он создавал моменты и был очень важным игроком, каким был на протяжении всего этого чемпионата мира. И он этого заслуживает».

А сам Альварес был подчеркнуто скромен. Хвалил команду, радовался за страну, которая сходит с ума от счастья, и произнес главное: «То, чего мы добились, приносит радость нам всем, но мы идем к большему».

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Лионель Месси
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Хулиан Альварес
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