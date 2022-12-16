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ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Лионель Месси.
Фото Reuters
Встанет ли Лео в один ряд с Пеле и Марадоной?

Воскресный решающий матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция станет последней игрой Лионеля Месси на уровне сборных.

Вся страна болела бы за нашу сборную, но России, к сожалению, нет в финале ЧМ-2022. А значит, большинство выбирает для себя симпатии в решающем матче, отталкиваясь в первую очередь от личностей. И здесь, конечно, вне конкуренции Месси. Из каждого утюга только и слышно: в воскресенье буду за Аргентину — Лео заслужил этот Кубок. В этом хоре тонут голоса его хейтеров.

Лионель Месси. ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

Представлены, конечно, в последней битве за трофей и роскошный Мбаппе, и виртуозный Гризманн. Но оба, во-первых, уже поднимали его над головой четыре года назад в Москве, забив по голу в «Лужниках» Хорватии. Во-вторых, уступают по популярности самому сильному (если судить хотя бы по числу «Золотых мячей») футболисту XXI века. А в-третьих, нет той драмы, что у Месси. Французы еще смогут при желании выступить на ЧМ, аргентинец же заявил: для него катарское первенство планеты — последнее в карьере.

Это прощальная гастроль гения на мировых подмостках. Понятно, что останутся игры на высоком клубном уровне, возможно, даже на Кубке Америки. Но это все равно локальные сцены. С массовым зрителем, для которого футбол существует раз в четыре года (а таких на Земле большинство), Лео попрощается 18 декабря.

Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе.

У Месси есть все возможные личные и клубные титулы. Да и со сборной побед хватает — от олимпийского золота до триумфа на Кубке Америки. То есть в наличии все, чтобы считаться достойнейшим наследником славы Пеле и Марадоны. Нет только Кубка мира. Главного футбольного трофея. Без которого коллекцию нельзя назвать законченной. Отовсюду говорят о маге и волшебнике, это действительно так. Но ведь небожитель, по представлениям людей, должен в одиночку обеспечивать золото на ЧМ. Как тот же Марадона.

Месси же, наоборот, постоянно критиковали за то, что он невероятен в окружении звезд «Барсы», а вот в национальной команде таланты меркнут. Из-за этого Лео даже психовал и объявлял об уходе из сборной. Но, к счастью, вернулся.

Футболисты сборной Франции радуются победе над Марокко в&nbsp;матче 1/2 финала ЧМ-2022. Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси

Есть ощущение, что сейчас мужчина из Росарио поставил на карту все. 35-летний ветеран набрал роскошную форму: забивает, отдает шикарные голевые передачи. А еще у него зашкаливают эмоции, чего мы не видели на протяжении всей карьеры, но теперь с лихвой наблюдаем на этом ЧМ. Особенно в четвертьфинале с Нидерландами, где всегда скромный аргентинец переругался со всеми, с кем только можно.

Месси заводит себя. Заводит партнеров. Это его чемпионат мира. Турнир жизни для маэстро.

Будь это кино, мы уже знали бы концовку. Но это футбол, здесь сюжет может развернуться в любую сторону. Нас ждет невероятно драматичный финал.

Диего Марадона
Лионель Месси
Пеле
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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