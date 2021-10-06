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Антон Заболотный заявил, что готов быть капитаном сборной России

Нападающий Антон Заболотный готов быть капитаном сборной России
19:56
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий сборной России Антон Заболотный заявил, что готов вывести команду на поле с капитанской повязкой.

— Карпин сказал, что вы готовы быть капитаном.

— У нас каждый готов быть капитаном. Мы это выяснили на собраниях перед сентябрьскими играми. Конечно, я готов, если тренер попросит. Если скажет, что я сегодня капитан, с радостью приму это. Для меня это величайшая честь. Ну а если нет, я не расстроюсь и буду делать свое дело на поле.

— Если говорить о тактике, то сегодня Валерий Георгиевич вышел с папочкой. Очевидно, что он пытался что-то перенести из теоретической подготовки к матчу с папки на футбольное поле. Получилось ли это?

— Вы же понимаете, что нам дано несколько дней. За эти несколько дней игроки пытаются вкусить всю информацию, которую тренеры пытаются до нас донести. Тренеры хотят же больше внимание уделить тактике. Так и получается, что всех водят за руку. Правильное расположение на поле — залог успеха. Мы стараемся тактику с теоретического занятия перенести на поле.

— Насколько вам комфортней работать по вечерам?

— Честно, нет разницы. Лучше в том плане, что игра будет вечером. Мы подстраиваемся по времени к игре.

— Вчера Глушаков и Захарян ушли раньше. Сегодня они до конца тренировались?

— По Денису не знаю. Вроде, он раньше закончил.

— Как вам игроки молодежки, которые тренировались с командой?

— Хорошие ребята, не портят картину. Отличная самоотдача.

(Мария Куцубеева)

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