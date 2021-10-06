Карпин объяснил, почему котирует Словению выше, чем Словакию
Главный тренер сборной России Карпин объяснил, почему котирует Словению выше, чем Словакию
19:53
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил сборные Словении и Словакии.
8 октября россияне в Казани сыграют со Словакией. Спустя три дня команде предстоит на выезде встретиться со словенской сборной.
— Сегодня снова тренировались молодые футболисты со сборной. Для чего это?
— Не смотрел за Игнатовым и Боженовым. Они были на сборе, чтобы снизить нагрузку на других футболистов, у которых очень много игровой практики.
— Какого соперника котируете сейчас выше: Словакию или Словению?
— На данный момент Словения, потому что играем на выезде.
— Об Агаларове. Чем хорош?
— Хорош своей подвижностью, настырностью и жаждой борьбы. Наверное, сказать, что он — мастеровитый игрок, пока нельзя, но все остальное есть.
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