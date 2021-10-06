Карпин объяснил, почему котирует Словению выше, чем Словакию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил сборные Словении и Словакии.

8 октября россияне в Казани сыграют со Словакией. Спустя три дня команде предстоит на выезде встретиться со словенской сборной.

— Сегодня снова тренировались молодые футболисты со сборной. Для чего это?

— Не смотрел за Игнатовым и Боженовым. Они были на сборе, чтобы снизить нагрузку на других футболистов, у которых очень много игровой практики.

— Какого соперника котируете сейчас выше: Словакию или Словению?

— На данный момент Словения, потому что играем на выезде.

— Об Агаларове. Чем хорош?

— Хорош своей подвижностью, настырностью и жаждой борьбы. Наверное, сказать, что он — мастеровитый игрок, пока нельзя, но все остальное есть.