Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Заболотный рассказал о настрое на матч против Словении

13:40
Теги:

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о своей готовности и настрое на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении.

— Насколько удалось качественно подготовиться к игре со Словенией?

— Хорошо подготовились, отличная атмосфера в команде. Все впорядке.

— Насколько сложно настраиваться на игру, когда в прошлом матче не принимал участие?

— На любой матч нужно настраиваться на 100%. Играл, не играл — разницы нет. Есть тренировки после игры, и ты всегда поддерживаешь форму. Главное — это не терять настрой.

Матч Россия — Словения пройдет в Сочи в субботу, 27 марта. Начало встречи — в 17.00 (мск).

(Данил Алешин)

Россия — Словения

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...