Заболотный рассказал о настрое на матч против Словении
13:40
Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о своей готовности и настрое на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении.
— Насколько удалось качественно подготовиться к игре со Словенией?
— Хорошо подготовились, отличная атмосфера в команде. Все впорядке.
— Насколько сложно настраиваться на игру, когда в прошлом матче не принимал участие?
— На любой матч нужно настраиваться на 100%. Играл, не играл — разницы нет. Есть тренировки после игры, и ты всегда поддерживаешь форму. Главное — это не терять настрой.
Матч Россия — Словения пройдет в Сочи в субботу, 27 марта. Начало встречи — в 17.00 (мск).
(Данил Алешин)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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