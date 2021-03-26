Заболотный рассказал о настрое на матч против Словении

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о своей готовности и настрое на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении.

— Насколько удалось качественно подготовиться к игре со Словенией?

— Хорошо подготовились, отличная атмосфера в команде. Все впорядке.

— Насколько сложно настраиваться на игру, когда в прошлом матче не принимал участие?

— На любой матч нужно настраиваться на 100%. Играл, не играл — разницы нет. Есть тренировки после игры, и ты всегда поддерживаешь форму. Главное — это не терять настрой.

Матч Россия — Словения пройдет в Сочи в субботу, 27 марта. Начало встречи — в 17.00 (мск).

(Данил Алешин)