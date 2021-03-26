Милонов прокомментировал решение Левникова преклонить колено перед матчем Англии и Сан-Марино

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции BLM (Жизни черных важны — «СЭ») перед матчем Англии и Сан-Марино.

«Сегодня перед BLM он встал на коленки, а завтра перед кем он ползать будет, — сообщил Милонов «СЭ». — Может перед ЛГБТ-сообществом извиняться будет? Я считаю, что надо как-то дисциплинарно его приструнить».

Депутат считает, что акция BLM противоречит духу деполитизации.

«У него может какие-то истории по молодости были? Может мы чего-то не знаем? Вообще, конечно, это странно. Он делегирован туда не как независимый профессионал, а как представитель России. Акция, в которой Левников участвовал, противоречит духу деполитизации спорта. Перед кем он ещё на коленках будет ползать?»

Милонов также считает, что это нехарактерный жест для российских судей.

«Это частный жест Левникова. Если он хочет, то пусть ползает на коленках, целует ботинки, но не выполняет функции официального представителя России. Если хочет, пусть делает это как гражданин. Мне кажется, он должен согласовывать свои действия с позицией страны, которая его отправила», — добавил Милонов.

Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0

(Артем Бухаев)