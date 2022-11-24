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Сегодня, 13:00

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 рассказал о самых оригинальных стадионах турнира

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Стадион «974».
Фото AFP

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев, работающий в нем и живущий в Катаре уже пять лет, в интервью «СЭ» рассказал о самых оригинальных стадионах турнира, погоде и системе кондиционирования на аренах.

— Ноябрьско-декабрьский чемпионат мира начинается в 30-градусную жару. Думал, все-таки будет попрохладнее, или был наивен?

— Для нас это тоже сюрприз. Но на семи стадионах из восьми есть система кондиционирования — как поля, так и трибун. Нет ее только на «Стадионе 974». Поэтому он не будет принимать матчи раньше 19.00. Плюс он ближе всего к морю — в пятидесяти метрах от него.

В июне мы проводили на этом стадионе (показывает в сторону «Ахмед бин Али»), причем два дня подряд, матчи межконтинентального плей-офф — Перу — Австралия и Коста-Рика — Новая Зеландия. Там были люди, которые просто замерзали! В июне в Катаре! Им было холодно, потому что кондиционеры работали на полную мощность.

— «Стадион 974», который не оснащен системой кондиционирования, тем не менее ваш любимый. Почему?

— Все современные стадионы мира — практически одинаковые. Разным может быть фасад, цвет сидений. «974» же уникален оригинальной концепцией — тем, что построен из 974 грузовых контейнеров. Понятно, что после турнира его будут разбирать, хотя официального решения еще нет. Чисто технически он не может остаться, поскольку нет того фундамента, который позволил бы арене существовать долгосрочно. Вопрос в том, останется ли он до Кубка Азии, который пройдет в январе 2024 года. Не исключено, что его жизнь ограничится прошлогодним Арабским кубком (в прошлом году этот турнир 16 команд региона успешно заменил Кубок конфедераций. — Прим. И.Р.) и ЧМ-2022. Три турнира — максимум. Не думаю, что еще где-то и когда-то в мире построят такой стадион.

Фотографии не передают ощущения, когда приходишь туда, особенно вечером, со всем освещением. В чаше-то все как обычно, а вот снаружи и в подтрибунных помещениях... Каждый контейнер имеет свой цвет и функцию. Одного цвета — кабинеты, другого — туалеты и так далее.

— А почему называется «974»?

— Это телефонный код Катара. Количество контейнеров, из которых построен стадион, совпадает с кодом страны! Не знаю, как такое было возможно спроектировать. Там будет много хороших матчей — например, Бразилия — Швейцария.

— Еще какие-то стадионы выделите в плане оригинальности?

— У многих есть изюминка. Стадион «Аль-Тумама» построен в форме арабской шапочки, а внутри этой арены есть небольшой музей, где собраны национальные головные уборы. Стадион «Аль-Бейт» (где проходил матч открытия. — Прим. И.Р.) — это арабский шатер. Само слово значит «дом», и даже внутри его имитируются ковры. «Лусаил» — это лодка. В тройку по оригинальности поставил бы «974», «Аль-Бейт» и «Аль-Тумаму».

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
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Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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