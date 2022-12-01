Скалони недоволен расписанием чемпионата мира-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Польшой (2:0) в матче чемпионата мира-2022 признался, что недоволен расписанием турнира, так как соперник аргентинцев по 1/8 финала получит больше времени на отдых.

«Все матчи тяжелые. Думать, что в матче против Австралии будет легко — ошибка. Сегодня мы счастливы, но безумие снова играть так быстро, хотя мы заняли первое место в группе. Я не могу этого понять. Сейчас час ночи, уже четверг, а в пятницу будет всего день до матча. Мы заслужили больше отдыха», — приводит L'Equipe слова Скалони.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в 1/8 финала, где сыграет против Австралии. Матч пройдет в субботу, 3 декабря. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.