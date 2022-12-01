Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:50

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не сыграет до января 2023 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Португалии и «ПСЖ» Нуну Мендеш выбыл на два месяца из-за травмы, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. Он не сможет играть до января 2023 года.

20-летний португалец травмировал левое бедро в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 против Уругвая (2:0). Игрок покинул поле в слезах.

После двух туров сборная Португалии лидирует в группе H с 6 очками и досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. В третьем матче португальцы сыграют против Кореи (2 декабря).

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Вратаря сборной Канады и его красавицу жену оскорбляют хорватские фанаты. Чем их разозлили Милан и Снежана Борьян?
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
«Газпром» не признал правомерность требований Uniper о возмещении убытков
Путин поручил провести в январе индексацию зарплат бюджетников
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Месси — об 1/8 финала ЧМ-2022: «Матч с Австралией обещает быть очень сложным»
Щенсны: «Сегодня я впервые рад проигрышу»
Щенсны заявил, что знал, как Месси пробьет пенальти в матче ЧМ-2022
Главный тренер сборной Мексики: «Потерпели неудачу на этом чемпионате мира»
Дешам — об отмененном голе Гризманна: «У вас есть номер Коллины?»
«Мой контракт закончился с финальным свистком». Главный тренер сборной Мексики оставит свой пост после вылета команды с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси — об 1/8 финала ЧМ-2022: «Матч с Австралией обещает быть очень сложным»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости