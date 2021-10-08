Семак: «Думаю, шансы у сборной России в матче против Словакии прекрасные. Будем переживать за ребят»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал сборную России перед матчем национальной команды против Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
«Шансы у сборной России, я думаю, прекрасные, потому что мы играем дома при поддержке своих болельщиков. Ждем хорошего результата — пока в группе все складывается нормально. Думаю, дальше все будет развиваться в том же направлении. Будем переживать и болеть за сборную и за ребят — чтобы миновали травмы, чтобы все вернулись в хорошем настроении», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Матч Россия — Словакия состоится сегодня, 8 октября, в Казани. Начало встречи — в 21.45 (мск).
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-08-sergey-semak-budem-bolet-za-sbornuyu-i-za-to-chtoby-igrokov-minovali-travmy-i-vse-vernulis-v-khorosh.htm
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