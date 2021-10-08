Нойер пропустит матч сборной Германии против Румынии из-за повреждения

Вратарь сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер не сможет помочь своей национальной команде в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Румынии, сообщает Bild.

По информации источника, 35-летний голкипер испытывает проблемы с приводящей мышцей. В связи с этим главный тренер сборной Германии Ханс Флик решил поберечь Нойера, его место в воротах займет Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

Матч Германия — Румыния состоится сегодня, 8 октября. Начало встречи — в 21.45 (мск).