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Нойер пропустит матч сборной Германии против Румынии из-за повреждения

16:43
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Вратарь сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер не сможет помочь своей национальной команде в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Румынии, сообщает Bild.

По информации источника, 35-летний голкипер испытывает проблемы с приводящей мышцей. В связи с этим главный тренер сборной Германии Ханс Флик решил поберечь Нойера, его место в воротах займет Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

Матч Германия — Румыния состоится сегодня, 8 октября. Начало встречи — в 21.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/nationalmannschaft/adduktoren-probleme-neuer-faellt-gegen-rumaenien-aus-77907692.bild.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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