ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:46

Рюдигер рассказал о состоянии сборной Германии перед ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер рассказал, что думает о состоянии национальной команды перед ЧМ в Катаре.

«Когда общаюсь с Винисиусом, он всегда говорит мне: «У вас отличная сборная. Зане, Мусиала, Гнабри, Киммих — это прекрасные футболисты». Я так же считаю, хорошее сочетание молодости и опыта. Мы — Германия. Сейчас не имеет значения, как мы играли раньше. Теперь все по-другому. Но мы должны показать это на поле», — цитирует Рюдигера Sport Bild.

Турнир стартует 20 ноября. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Антонио Рюдигер
Сборная Германии по футболу
0
Читайте также
В финском биатлоне зажигают 37-летняя белоруска и 33-летняя россиянка. Как такое возможно?
«Взял бы пистолет и расстрелял вас». Как сменщик Лобановского провалился в киевском «Динамо»
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Гаджиев считает, что задача товарищеского матча с Таджикистаном — это проверка резерва сборной России
Билялетдинов заявил, что сборная России не покажет искрометный футбол в матче с Таджикистаном
Султонов — о матче сборной России: «Уровень Таджикистана чуть-чуть ниже, но на одну игру могут настроиться»
Кто сыграет в воротах против Таджикистана и Узбекистана. Мнение Габулова
Игнатьев назвал сборную России не командой, а набором футболистов
Сборная России показала кадры встречи команды в Таджикистане
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агуэро назвал лидерство Месси ключом к успеху Аргентины на ЧМ-2022

Кавани заявил, что в современном футболе много эгоистов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости