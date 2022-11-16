Рюдигер рассказал о состоянии сборной Германии перед ЧМ-2022

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер рассказал, что думает о состоянии национальной команды перед ЧМ в Катаре.

«Когда общаюсь с Винисиусом, он всегда говорит мне: «У вас отличная сборная. Зане, Мусиала, Гнабри, Киммих — это прекрасные футболисты». Я так же считаю, хорошее сочетание молодости и опыта. Мы — Германия. Сейчас не имеет значения, как мы играли раньше. Теперь все по-другому. Но мы должны показать это на поле», — цитирует Рюдигера Sport Bild.

Турнир стартует 20 ноября. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.