Кавани заявил, что в современном футболе много эгоистов

Нападающий «Валенсии» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани сравнил менталитет футболистов своего поколения и современных игроков.

«Современный футбол теряет свою сущность. Может быть, я пришел из старой школы. Может быть, я не совсем вписываюсь в современный футбол с точки зрения отношения, того, что он значит для игроков. Я из школы, где самое прекрасное, что может случиться, — это командная победа. В современном мире футболисты эгоистичны, они думают о личных наградах, забывая о более важных вещах», — приводит слова Кавани The Guardian.

Он также заявил, что в сборной Уругвая не приветствуют эгоистичных людей. По его словам, все в национальной команде понимают, что в одиночку никто из них ничего не выиграет.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В групповом турнире сборная Уругвая сыграет с Ганой, Кореей и Португалией.