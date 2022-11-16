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Сегодня, 10:43

Кавани заявил, что в современном футболе много эгоистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Валенсии» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани сравнил менталитет футболистов своего поколения и современных игроков.

«Современный футбол теряет свою сущность. Может быть, я пришел из старой школы. Может быть, я не совсем вписываюсь в современный футбол с точки зрения отношения, того, что он значит для игроков. Я из школы, где самое прекрасное, что может случиться, — это командная победа. В современном мире футболисты эгоистичны, они думают о личных наградах, забывая о более важных вещах», — приводит слова Кавани The Guardian.

Он также заявил, что в сборной Уругвая не приветствуют эгоистичных людей. По его словам, все в национальной команде понимают, что в одиночку никто из них ничего не выиграет.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В групповом турнире сборная Уругвая сыграет с Ганой, Кореей и Португалией.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/nov/15/edinson-cavani-maybe-i-dont-fully-fit-with-modern-football-in-terms-of-attitudes
Эдинсон Кавани
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Сборная Уругвая по футболу
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