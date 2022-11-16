Агуэро назвал лидерство Месси ключом к успеху Аргентины на ЧМ-2022

Бывший форвард «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«У Аргентины очень хорошие шансы, несмотря на то что ряд игроков могут пропустить начало турнира из-за травм. Надеюсь, все подойдут к чемпионату мира в лучшей форме. Аргентина прекрасно осознает свою задачу, команда очень сплоченная. Ну и, конечно, лидерство Месси — это ключ к успеху. Думаю, всем будет тяжело доминировать в матче с Аргентиной», — приводит слова Агуэро Stake.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2022 в группе C с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.