Мальта обошла Россию по ударам по воротам в матче в Москве
23:13
Сборная Мальты вышла вперед по количеству ударов в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против России. По ходу второго тайма счет по ударам 8:5 в пользу Мальты. Обе команды по три раза ударили в створ ворот.
Россия на данный момент ведет 1:0. На 10-й минуте счет открыл Федор Смолов.
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