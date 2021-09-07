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Мальта обошла Россию по ударам по воротам в матче в Москве

23:13
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Сборная Мальты вышла вперед по количеству ударов в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против России. По ходу второго тайма счет по ударам 8:5 в пользу Мальты. Обе команды по три раза ударили в створ ворот.

Россия на данный момент ведет 1:0. На 10-й минуте счет открыл Федор Смолов.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры