Пономарев предложил вручать оловянные или деревянные медали за четвертое место на ЧМ

Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев считает, что на чемпионатах мира необходимо проводить матчи за третье место.

«Матч за третье место нужен. По-другому нельзя определить бронзового призера. Можно деревянные или оловянные медали вручать команде, занявшей четвертое место. Сегодня буду поддерживать марокканцев. Футболисты этой сборной какие-то легкие, хорошо передвигаются по полю, отдают хорошие пасы друг другу. У марокканцев нестандартное мышление на поле. В финале буду болеть за Аргентину», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18.00 мск.

В финале мундиаля Франция сыграет против сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.