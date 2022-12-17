Анчелотти считает, что финал ЧМ-2022 будет равным и конкурентным

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.

«У нас уже есть финалисты: Франция и Аргентина. Обе команды выиграли в полуфинале по похожему сценарию. В обороне обе сборные действуют схожим образом. У команд есть талантливые футболисты, такие как Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Месси и Альварес. Учитывая потенциал коллективов, финал выглядит равным и конкурентным. Мы обязательно получим удовольствие», — написал Анчелотти в своих соцсетях.

В финале мундиаля Франция сыграет против сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.