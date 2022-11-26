Неймар показал фотографию своей травмированной ноги

Нападающий сборной Бразилии выложил в социальных сетях несколько фотографий, на которых показал свою травмированную ногу.

Травма Неймара. Фото Соцсети

Неймар получил травму в матче с Сербией (2:0). Бразильского футболиста заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем.

Нападающий, скорее всего, пропустит матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 со Швейцарией. Отмечается, что тренер национальной команды Бразилии Тите также не хочет рисковать Неймаром в заключительной игре группового этапа с Камеруном.

Планируется, что 30-летний футболист восстановится после травмы к плей-офф ЧМ-2022.