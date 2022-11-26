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Сегодня, 22:06

Экс-игрок сборной Франции Марле: «Команда преодолела чемпионское давление»

Стив Марле отреагировал на победу сборной Франции над Данией в матче ЧМ-2022
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Франции Стив Марле в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу действующих чемпионов мира над Данией в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

«Тяжелая победа, как часто это бывает. Команда показала характер. Дания очень хорошо оборонялась. Но у Франции есть пять-шесть нападающих, которые могут делать разницу: Мбаппе, Коман, Гризманн, Дембеле, Жиру. Каждый из них может создать проблемы любым защитникам. Действующий чемпион вышел из группы впервые за долгое время? Это всего лишь статистика, основанная на не особо реальных событиях. Конечно, такое происходило, но это нельзя объяснить. Это скорее вопрос давления на команду, которая четыре года назад стала чемпионом и должна защищать титул. Франция преодолела это давление!» — сказал Марле «СЭ».

Сборная Франции после второго тура лидирует в группе D (6 очков) и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Заключительный матч группового турнира ЧМ-2022 французы проведут 30 ноября против Туниса.

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