Тренер сборной Японии: «Спросим у Иньесты, как обыграть Испанию»

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу считает, что японцы могут обыграть Испанию на чемпионате мира-2022. Команды попали в одну группу по итогам жеребьевки.

«Мы спросим у Иньесты, как обыграть Испанию. В Японии много испанских игроко», которые выбирают нашу страну в качестве места для игры, поэтому у нас есть шпионы, чтобы победить такую команду, как Испания", — цитирует AS Мориясу.

Напомним, экс-игрок сборной Испании Андрес Иньеста играет в Японии за «Виссел Кобе» с 2018 года.