Чемпионат мира 2022: жеребьевка, состав групп и коэффициенты на фаворитов

1 апреля в Дохе — столице Катара — состоялась жеребьевка групп предстоящего чемпионата мира 2022 года. Они выглядят следующим образом:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Перу/ОАЭ/Австралия, Дания, Тунис

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия,Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Чемпионат мира 2022: ставки на фаворита

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что фаворитами предстоящего чемпионата мира в Катаре являются сборные Бразилии (5.50), Англии (6.50) и Франции (6.50). Наименьшие шансы выиграть мундиаль у Новой Зеландии, ОАЭ и Коста-Рики (1500.00).

Если считаете, что в этом году чемпионат мира выиграет Лионель Месси, то на Аргентину можно поставить с коэффициентом 10.00. На Роналду и его Португалию котировка куда выше — победа европейских бразильцев оценивается в 27.00.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре в этом году, с 21 ноября по 18 декабря. Матчи мундиаля состоятся на восьми стадионах в пяти городах Катара, финал сыграют на «Национальном стадионе» в Лусаиле.