Чемпионат мира 2022: жеребьевка, состав групп и коэффициенты на фаворитов
1 апреля в Дохе — столице Катара — состоялась жеребьевка групп предстоящего чемпионата мира 2022 года. Они выглядят следующим образом:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс
Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Перу/ОАЭ/Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия,Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Чемпионат мира 2022: ставки на фаворита
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что фаворитами предстоящего чемпионата мира в Катаре являются сборные Бразилии (5.50), Англии (6.50) и Франции (6.50). Наименьшие шансы выиграть мундиаль у Новой Зеландии, ОАЭ и Коста-Рики (1500.00).
Если считаете, что в этом году чемпионат мира выиграет Лионель Месси, то на Аргентину можно поставить с коэффициентом 10.00. На Роналду и его Португалию котировка куда выше — победа европейских бразильцев оценивается в 27.00.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре в этом году, с 21 ноября по 18 декабря. Матчи мундиаля состоятся на восьми стадионах в пяти городах Катара, финал сыграют на «Национальном стадионе» в Лусаиле.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7