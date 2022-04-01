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Сегодня, 21:54

Чемпионат мира 2022: жеребьевка, состав групп и коэффициенты на фаворитов

Итоги жеребьевки и ставки на победителя ЧМ-2022
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Лионель Месси и Хулиан Альварес, сборная Аргентины.
Фото Getty Images

1 апреля в Дохе — столице Катара — состоялась жеребьевка групп предстоящего чемпионата мира 2022 года. Они выглядят следующим образом:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Перу/ОАЭ/Австралия, Дания, Тунис

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия,Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Чемпионат мира 2022: ставки на фаворита

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что фаворитами предстоящего чемпионата мира в Катаре являются сборные Бразилии (5.50), Англии (6.50) и Франции (6.50). Наименьшие шансы выиграть мундиаль у Новой Зеландии, ОАЭ и Коста-Рики (1500.00).

Если считаете, что в этом году чемпионат мира выиграет Лионель Месси, то на Аргентину можно поставить с коэффициентом 10.00. На Роналду и его Португалию котировка куда выше — победа европейских бразильцев оценивается в 27.00.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре в этом году, с 21 ноября по 18 декабря. Матчи мундиаля состоятся на восьми стадионах в пяти городах Катара, финал сыграют на «Национальном стадионе» в Лусаиле.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
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Чемпионат мира по футболу 2022
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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 2 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
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Сочи – Зенит
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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