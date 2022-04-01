Дидье Дешам прокомментировал итоги жеребьевки финальной стадии ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Нужно быть сдержанным в оценках итогов жеребьевки. Нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не все знают о Дании, команда полуфиналист последнего Евро и 11-я команда в рейтинге ФИФА, которая опережает многие другие европейские сборные. Тунис мы тоже опасаемся. Могло быть и хуже, не знаю, но могло быть и лучше. Я спокоен, будем двигаться шаг за шагом», — цитирует Дешама RMC Sport.

Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Франции является действующим обладателем титула. Франция попала в группу D вместе с Данией и Тунисом, четвертая команда определится позже. Это будет Перу, Австралия или ОАЭ.