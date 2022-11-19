Месси пропустил тренировку сборной Аргентины перед стартом ЧМ-2022

Нападающий Лионель Месси пропустил тренировку сборной Аргентины перед стартом ЧМ-2022, сообщает Marca.

Аргентинец отсутствовал в общей группе из-за большой нагрузки на икроножные мышцы.

Накануне 35-летний нападающий вместе с несколькими партнерами по команде занимался в тренажерном зале.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.