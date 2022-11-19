Жулин считает Бразилию и Францию фаворитами чемпионата мира

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал своих фаворитов чемпионата мира в Катаре.

«Обязательно буду следить за чемпионатом мира в Катаре, но не в таком объеме, как раньше. Уже ближе к 1/8 начну пристально смотреть. Мне очень симпатизировали всегда бразильцы. Очень хотелось бы, чтобы либо они, либо французы стали чемпионами», — сказал Жулин «СЭ».

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря. 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие мундиаля между Катаром и Эквадором.