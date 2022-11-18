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Сегодня, 21:40

Месси и еще шесть футболистов пропустили открытую тренировку сборной Аргентины

Алина Савинова
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил открытую тренировку национальной команды перед стартом чемпионата мира-2022, сообщает Clar?n.

По информации источника, 35-летний футболист, а также Анхель Ди Мария, Хуан Фойт, Леандро Парадес, Лисандро Мартинес, Николас Отаменди и Родриго Де Пауль занимались в тренажерном зале. Отмечается, что ни у кого из игроков не было проблем со здоровьем и физической формой.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
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