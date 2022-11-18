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Сегодня, 21:40

ЧМ-2022: расписание матчей сборной Бельгии

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Эден Азар.
Фото Global Look Press

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Бельгии. «СЭ» публикует расписание матчей команды Роберто Мартинеса в группе F с Марокко, Хорватией и Канадой.

Расписание матчей сборной Бельгии на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

23 ноября (среда). 22.00. Эр-Райян («Ахмед бин Али»). Бельгия — Канада

27 ноября (воскресенье). 16.00. Доха («Эль-Тумама»). Бельгия — Марокко

1 декабря (четверг). 18.00. Эр-Райян («Ахмед бин Али»). Бельгия — Хорватия

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Капитаном сборной Бельгии является нападающий Эден Азар. Бельгийцы стали брозовыми призерами чемпионата мира-2018.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
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