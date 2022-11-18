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Сегодня, 21:55

ЧМ-2022: расписание матчей сборной Хорватии

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Хорватии. «СЭ» публикует расписание матчей команды Златко Далича в группе F с Бельгией, Марокко и Канадой.

Расписание матчей сборной Хорватии на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

23 ноября (среда). 13.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Марокко — Хорватия

27 ноября (воскресенье). 19.00. Эр-Райян («Халифа»). Хорватия — Канада

1 декабря (четверг). 18.00. Эр-Райян («Ахмед бин Али»). Бельгия — Хорватия

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Капитаном сборной Хорватии является полузащитник Лука Модрич. На ЧМ-2018 в России хорваты стали серебряными призерами турнира.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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