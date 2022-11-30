Боксер Альварес извинился перед Месси и Аргентиной: «Меня захлестнули страсть и любовь к Мексике»

Мексиканский боксер Сауль Альварес извинился за резкий комментарии насчет капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.

«В последние дни меня захлестнули страсть и любовь к моей стране, и я дал неуместные комментарии. Поэтому я хочу попросить прощения у Месси и народа Аргентины.

Каждый день мы учимся чему-то новому, и сейчас пришел мой черед», — написал абсолютный чемпион мира во втором среднем весе в Twitter.

Альварес раскритиковал Месси после того, как в Сети появилось видео, на котором Месси развязывает шнурки на бутсах и, вытягивая ногу, чтобы их снять, задевает футболку одного из игроков Мексики.

Сборная Аргентины обыграла Мексику (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.