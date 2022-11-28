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Сауль Альварес угрожает Месси: «Вы видели, как он мыл пол нашим флагом? Молю Бога, чтобы я не встретился с ним!»

Сауль Альварес выступил с угрозами в адрес Лионеля Месси после матча Аргентины и Мексики на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Сауль Альварес.
Фото Соцсети

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес жестко отреагировал на видео из раздевалки сборной Аргентины после матча с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022.

На видео Месси, снимая обувь, наступает на футболку сборной Мексики, которая лежит у него под ногами.

«Вы видели, как Месси мыл пол нашей футболкой и флагом?» — написал Альварес на своей странице в соцсети.

«Молю Бога, чтобы я не встретился с ним!!!» — добавил он.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сауль Альварес
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