Сауль Альварес угрожает Месси: «Вы видели, как он мыл пол нашим флагом? Молю Бога, чтобы я не встретился с ним!»
Сауль Альварес выступил с угрозами в адрес Лионеля Месси после матча Аргентины и Мексики на ЧМ-2022
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес жестко отреагировал на видео из раздевалки сборной Аргентины после матча с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022.
На видео Месси, снимая обувь, наступает на футболку сборной Мексики, которая лежит у него под ногами.
«Вы видели, как Месси мыл пол нашей футболкой и флагом?» — написал Альварес на своей странице в соцсети.
«Молю Бога, чтобы я не встретился с ним!!!» — добавил он.
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