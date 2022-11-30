Польша опережает Мексику из-за меньшего количества желтых карточек

Сборная Польши опережает Мексику в таблице группы C групповой стадии ЧМ-2022 из-за меньшего количества желтых карточек.

Команды равны по остальным показателям — числу набранных очков, разности забитых и пропущенных мячей и числу забитых голов. Очный матч между сборными закончился ничьей со счетом 0:0.

В таком случае решающим показателем при распределении мест является число желтых карточек. У поляков 4 предупреждения на этом турнире, а у мексиканцев — 7.

Если Польша проиграет Аргентине в третьем туре групповой стадии со счетом 0:2 и получит не более 2 желтых карточек, а Мексика победит Саудовскую Аравию со счетом 2:0, то поляки пройдут в 1/8 финала ЧМ-2022 со второго места в группе C благодаря тому, что получили меньше предупреждений за 3 матча.

В случае, если у Польши и Мексики будет равное число желтых карточек, команда, которая займет второе место в группе C и пройдет в плей-офф ЧМ-2022 будет определена с помощью жребия.